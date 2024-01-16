Sambut 2024, YouTube dan StarHits Gelar Indonesia Berkarya Bersama

JAKARTA - YouTube Indonesia dan StarHits menyambut Tahun Baru dengan menggelar event bertajuk Indonesia Berkarya Bersama. Event tersebut dilaksanakan pada 12 Januari 2024, pukul 19.45 WIB.

Ajang tersebut dibuka dengan menonton Rewind 2023 di channel YouTube Indonesia Creator. Kemudian ada pula sesi wawancara bersama Chandra Liow, Tommy Limm, Guntur, dan Tya Magdalena dari Rewind Indonesia 2023.

Selain itu, ada juga sesi chit chat bersama perwakilan content creator asal Indonesia Timur yang disertai penayangan video Timur Berkarya yang memberikan gambaran singkat tentang dunia kreatif dari Indonesia Timur.

Puncak event ini ditandai dengan penampilan ciamik pemenang Trending Star, Ebin dan Crash Adams. Event tersebut ditutup dengan sesi open mic dari komika Timur Berkarya dan karaoke bareng Aul dan Bondol.

Indonesia Berkarya Bersama yang digelar bersama Plataran Senayan diharapkan mampu menjadi pemantik bagi content creator dalam memproduksi karya inovatif, edukatif, dan menghibur.*

(SIS)