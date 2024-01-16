Slank Makan Siang Bareng Ganjar Pranowo, Netizen: Grup Band Favorit With Presiden Idaman

JAKARTA - Grup band Slank baru-baru ini melakukan makan siang bersama Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Momen tersebut jelas membuat netizen heboh.

Bagaimana tidak, pasalnya netizen percaya jika momen itu seolah menjadi pertanda bahwa Slank sudah turun gunung untuk meramaikan Pemilu 2024.

Sontak, momen ini pun langsung mengingatkan publik dengan dukungan yang diberikan Slank ketika Joko Widodo (Jokowi) maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.

Slank sendiri merupakan grup band legendaris yang berpengaruh di masyarakat khususnya generasi muda. Pasalnya, lagu-lagu mereka kerap menyuarakan aspirasi rakyat dan kritik sosial. Sehingga, dukungan Slank dianggap sangat berpengaruh.

Akan tetapi, grup band tersebut jarang masuk ke ranah politik. Namun pada Pilpres 2014, Slank secara terang-terangan memberikan dukungan politik untuk Joko Widodo yang kala itu maju melawan Prabowo Subianto. Sama seperti saat ini, Slank memberikan dukungannya pada Ganjar di Pilpres 2023 untuk melawan Prabowo dan Anies Baswedan.

Netizen komentari foto makan siang Slank dan Gnajar Pranowo (Foto: Instagram/ganjar_pranowo)

Ketika Ganjar Pranowo mengunggah momen makan siang bersama Slank di akun Instagramnya, publik pun langsung heboh. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Ganjar menampilkan beberapa foto yang menunjukkan keakraban dan suasana santai bersantap siang bersama member Slank, yakni Kaka, Bimbim, Ridho, dan Ivan.

Tak banyak menuliskan keterangan, Ganjar hanya menggambarkan suasana hangat di momen makan siang itu.

"Makan siang penuh canda. Terimakasih teman-teman @slankdotcom ," kata Ganjar sambil menyertakan lambang 3 jari yang identik dengan salam metal dari Slank.

Unggahan tersebut langsung menuai beragam reaksi netizen. Beberapa diantaranya menilai foto momen makan siang Ganjar dengan Slank sarat makna karena tak hanya menunjukkan keakraban tetapi juga dukungan grup band legendaris itu kepada Ganjar dalam kontestasi Pemilu 2024.