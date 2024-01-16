Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Slank Makan Siang Bareng Ganjar Pranowo, Netizen: Grup Band Favorit With Presiden Idaman

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |14:05 WIB
Slank Makan Siang Bareng Ganjar Pranowo, Netizen: Grup Band Favorit With Presiden Idaman
Netizen komentari foto makan siang Slank dan Gnajar Pranowo (Foto: Instagram/ganjar_pranowo)
A
A
A

JAKARTA - Grup band Slank baru-baru ini melakukan makan siang bersama Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Momen tersebut jelas membuat netizen heboh.

Bagaimana tidak, pasalnya netizen percaya jika momen itu seolah menjadi pertanda bahwa Slank sudah turun gunung untuk meramaikan Pemilu 2024.

Sontak, momen ini pun langsung mengingatkan publik dengan dukungan yang diberikan Slank ketika Joko Widodo (Jokowi) maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.

Slank sendiri merupakan grup band legendaris yang berpengaruh di masyarakat khususnya generasi muda. Pasalnya, lagu-lagu mereka kerap menyuarakan aspirasi rakyat dan kritik sosial. Sehingga, dukungan Slank dianggap sangat berpengaruh.

Akan tetapi, grup band tersebut jarang masuk ke ranah politik. Namun pada Pilpres 2014, Slank secara terang-terangan memberikan dukungan politik untuk Joko Widodo yang kala itu maju melawan Prabowo Subianto. Sama seperti saat ini, Slank memberikan dukungannya pada Ganjar di Pilpres 2023 untuk melawan Prabowo dan Anies Baswedan.

Slank dan Ganjar Pranowo

Netizen komentari foto makan siang Slank dan Gnajar Pranowo (Foto: Instagram/ganjar_pranowo)

Ketika Ganjar Pranowo mengunggah momen makan siang bersama Slank di akun Instagramnya, publik pun langsung heboh. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Ganjar menampilkan beberapa foto yang menunjukkan keakraban dan suasana santai bersantap siang bersama member Slank, yakni Kaka, Bimbim, Ridho, dan Ivan.

Tak banyak menuliskan keterangan, Ganjar hanya menggambarkan suasana hangat di momen makan siang itu.

"Makan siang penuh canda. Terimakasih teman-teman @slankdotcom ," kata Ganjar sambil menyertakan lambang 3 jari yang identik dengan salam metal dari Slank.

Unggahan tersebut langsung menuai beragam reaksi netizen. Beberapa diantaranya menilai foto momen makan siang Ganjar dengan Slank sarat makna karena tak hanya menunjukkan keakraban tetapi juga dukungan grup band legendaris itu kepada Ganjar dalam kontestasi Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134082/bunda_iffet-2u1a_large.jpg
Biodata dan Perjalanan Karier Bunda Iffet, Sosok Berjasa di Balik Slank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134081/bunda_iffet-omil_large.jpg
Bunda Iffet, Ibunda Bimbim Slank Meninggal Dunia di Usia 87 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134080/bunda_iffet-JeXr_large.jpeg
Innalillahi, Bunda Iffet Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133647/slank-suTN_large.jpg
Slank Pernah Gunakan Direct License Sejak Awal 2000-an, Berhenti karena Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133643/slank-nt1i_large.jpg
Netral soal Polemik Royalti Musik, Slank: Kami Pemersatu Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133636/slank-DugY_large.jpg
Kaka Bakal Gundul saat Umrah Plus Konser Slank di Arab Saudi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement