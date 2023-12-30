Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Siskaeee Santai Usai Jadi Tersangka Film Porno

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |12:01 WIB
Siskaeee Santai Usai Jadi Tersangka Film Porno
Siskaeee tersangka kasus produksi film porno (Foto: IG Siskaeee)
A
A
A

JAKARTA - Siskaeee bersama 10 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus film dewasa, oleh Polda Metro Jaya.

Untuk kasus ini, Siskaeee dijerat dengan pasal 8 jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Siskaeee Santai Usai Jadi Tersangka Film Porno

Siskaee pun terancam hukuman 10 tahun tahun dan denda Rp5 miliar.

Anehnya, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka Siskaeee tidak ditahan. Bahkan ia masih santai update main media sosial, Instagram.

Terlihat dari Instagram Siskaeee @vip.siskaeee ia mengunggah beberapa postingan. Salah satunya, Siskaeee tengah berada di sebuah ojek online bertanya soal rencana tahun baru.

"Jadi tahun baru ke lubang mana," tulis Siskaeee, Jumat (29/12/2023).

Tak hanya satu postingan, pagi ini, Minggu (30/12/2023) kembali membagikan aktivitasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077360/siskaeee-kpRo_large.jpg
Siskaeee Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Film Porno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2976238/ngaku-stres-siskaeee-ingin-tes-kejiwaan-ulang-di-luar-polda-metro-jaya-Ifv1p4eTEF.jpg
Ngaku Stres, Siskaeee Ingin Tes Kejiwaan Ulang di Luar Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2976148/siskaeee-desak-polisi-penjarakan-tersangka-lain-kasus-film-porno-kramat-tunggak-zB3sJqsGaM.jpg
Siskaeee Desak Polisi Penjarakan Tersangka Lain Kasus Film Porno Kramat Tunggak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2976142/gugatan-praperadilan-siskaeee-ditolak-hakim-pn-jaksel-hzXLZDhekA.jpg
Gugatan Praperadilan Siskaeee Ditolak Hakim PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2975967/siskaeee-makin-kurus-jelang-sidang-putusan-praperadilan-kuasa-hukum-dia-mengalami-tekanan-BGnXsxZFAL.jpg
Siskaeee Makin Kurus Jelang Sidang Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum: Dia Mengalami Tekanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2975960/siskaeee-berharap-putusan-sidang-praperadilan-hari-ini-mencerminkan-rasa-keadilan-MhcW8DbuR7.jpg
Siskaeee Berharap Putusan Sidang Praperadilan Hari Ini Mencerminkan Rasa Keadilan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement