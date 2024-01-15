Ibu Maxime Bouttier Meninggal Dunia, Luna Maya Setia Mendampingi

JAKARTA - Luna Maya menjadi salah satu pelayat yang menghadiri pemakaman ibu Maxime Bouttier. Dia bahkan tak kuasa menahan tangis saat jenazah Siti Purwanti akan dimakamkan.

Sebelum pemakaman, Luna Maya terlihat di rumah duka di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dia terlihat berbincang santai dengan beberapa tetangga sambil membagi-bagikan makanan ringan.

Sementara Maxime yang mengenakan baju koko berwarna putih sempat keluar rumah dan menyapa para pelayat. Tak ada keterangan resmi yang diungkap sang aktor dan keluarga terkait berpulangnya sang ibu.

Keterangan singkat diberikan Luna Maya sang kekasih kepada awak media di TPU Jeruk Purut. “Saya mewakili Maxime untuk memberi keterangan ya karena dia masih syok. Mohon doanya dan tolong beri dia privasi,” ujarnya.

Sebelum meninggal dunia, Siti Purwanti sempat dirawat intensif di rumah sakit pada November 2023. Kala itu, Maxime mengungkapkan, sulit baginya untuk bertemu sang ibu karena dirawat di ruang intensif.

Namun kemudian Siti Purwanti mengembuskan napas terakhirnya, pada Minggu (14/1/2024) malam. Mendiang dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada 15 Januari 2024, pukul 12.42 WIB.*

