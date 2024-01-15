Luna Maya Tak Kuasa Tahan Tangis Lepas Kepergian Ibu Maxime Bouttier

JAKARTA - Hj. Siti Purwanti, ibu aktor Maxime Bouttier mengembuskan napas terakhirnya, pada Minggu (14/1/2024) malam. Mendiang akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada hari ini (15/1/2024).

Prosesi pemakaman digelar setelah dzuhur diiringi isak tangis keluarga. Kekasih Maxime Bouttier, Luna Maya juga terlihat mengantarkan Siti Purwanti ke tempat peristirahatan terakhirnya.

Bahkan saat pemakaman Luna Maya tak kuasa menahan tangis. “Saya mewakili Maxime untuk memberi keterangan ya karena dia masih syok. Mohon doanya dan tolong beri dia privasi,” ujarnya.

Sebelum meninggal dunia, ibu Maxime Bouttier diketahui sempat dirawat di rumah sakit, pada November 2023. Namun kala itu, dia memastikan kondisi mendiang berangsur pulih.

“Kondisi beliau sudah lebih baik sekarang, suah jauh lebih baik dan akan segera pulang ke rumah,” kata sang aktor yang kala itu enggan membahas penyakit apa yang diidap mendiang.*

(SIS)