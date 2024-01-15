Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Luna Maya Tak Kuasa Tahan Tangis Lepas Kepergian Ibu Maxime Bouttier

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |14:27 WIB
Luna Maya Tak Kuasa Tahan Tangis Lepas Kepergian Ibu Maxime Bouttier
Luna Maya tak kuasa tahan tangis lepas kepergian ibu Maxime Bouttier. (Foto: Aldo Sinatra/Instagram/@lunamaya)
A
A
A

JAKARTA - Hj. Siti Purwanti, ibu aktor Maxime Bouttier mengembuskan napas terakhirnya, pada Minggu (14/1/2024) malam. Mendiang akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada hari ini (15/1/2024). 

Prosesi pemakaman digelar setelah dzuhur diiringi isak tangis keluarga. Kekasih Maxime Bouttier, Luna Maya juga terlihat mengantarkan Siti Purwanti ke tempat peristirahatan terakhirnya. 

Bahkan saat pemakaman Luna Maya tak kuasa menahan tangis. “Saya mewakili Maxime untuk memberi keterangan ya karena dia masih syok. Mohon doanya dan tolong beri dia privasi,” ujarnya. 

Sebelum meninggal dunia, ibu Maxime Bouttier diketahui sempat dirawat di rumah sakit, pada November 2023. Namun kala itu, dia memastikan kondisi mendiang berangsur pulih.

Luna Maya tak kuasa tahan tangis lepas kepergian ibu Maxime Bouttier. (Foto: Ayu Utami/MNC Portal Indonesia)

“Kondisi beliau sudah lebih baik sekarang, suah jauh lebih baik dan akan segera pulang ke rumah,” kata sang aktor yang kala itu enggan membahas penyakit apa yang diidap mendiang.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168414/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cmAI_large.jpg
Luna Maya Ultah, Maxime Bouttier Kasih Kado Jam Tangan Mewah dan Sebidang Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159315/luna_maya-Bh1X_large.jpg
Edric Tjandra Bongkar Souvenir Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier, Ada Mesin Kopi Jutaan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159181/luna_maya-QNmi_large.jpg
Malam Ini, Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158851/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cJqE_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Bulan Madu ke Italia usai Resepsi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158837/luna_maya-b3Ef_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Gelar Resepsi di Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156064/luna_maya-NKe8_large.jpg
Tak Ingin Buru-Buru soal Momongan, Luna Maya: Fokus ke Hubungan Dulu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement