Raffi Ahmad Pamer Bisnis Baru, Inul Daratista: Ikutan Kena Pajak Nggak?

JAKARTA - Raffi Ahmad kembali memamerkan bisnis hiburan barunya. Setelah membeberkan rencana pembangunan beach club di Gunung Kidul, kini suami Nagita Slavina itu memamerkan bisnisnya berupa klub malam di kawasan PIK, Jakarta Utara.

Melalui akun Instagram pribadinya, Raffi Ahmad memperlihatkan suasana klub malam yang sudah ramai pengunjung. Padahal proses pembangunan klub tersebut masih belum rampung 100 persen.

"Party !!!!!!!!!!! ini tempat gokiil !!!!! Pecah habis !!!! padahal belum 100% jadi baru 70 persen aja sudah keren banget dan full house terus," tulis Raffi Ahmad di Instagram.

Sontak saja unggahan tersebut langsung menuai beragam komentar dari netizen. Banyak yang menilai jika suami Nagita Slavina itu tengah diuji dengan kenikmatan dunia.

Inul Daratista soroti bisnis baru Raffi Ahmad (Foto: Instagram/raffinagita1717)





Ada pula penyanyi Inul Daratista yang penasaran dengan besaran pajak dari bisnis Raffi Ahmad dan Rudy Salim itu. Apakah sama dikenakan 40-75% juga atau tidak.

"Aa’ Raffi ‘apakah ini nanti ini juga termasuk ikutan pajak 40-75% nggak??? seperti bisnis karaoke saya," tanya Inul Daratista di kolom komentar.