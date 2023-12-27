Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lucinta Luna Bongkar Rencana Pernikahan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Tahun Depan

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |09:00 WIB
Lucinta Luna Bongkar Rencana Pernikahan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Tahun Depan
Lucinta Luna sebut Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar akan menikah tahun depan (Foto: Instagram/lucintaluna_manjalita)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar hingga saat ini masih menjadi perbincangan publik. Meski belum menegaskan jika mereka menjalani masa pacaran, kedekatan keduanya tampak menunjukkan bahwa Aaliyah dan Thariq tengah menjalin hubungan asmara.

Bukan hanya netizen yang terus membicarakan soal hubungan keduanya, melainkan juga para rekan artis. Bahkan tak sedikit dari mereka yang terus menggoda Aaliyah dan Thariq agar segera mengungkap soal hubungan asmara mereka.

Kali ini giliran Lucinta Luna yang ikut menggoda Aaliyah saat mereka sedang menghadiri perayaan ulang tahun Baby L, putra Lesti Kejora dan Rizky Billar.

Melalui unggahan Instagram Story akun pribadinya, @lucintaluna_manjalita, Lucinta Luna membagikan video saat dia menyapa Aaliyah dengan menyebutnya sebagai pacar dari Thariq Halilintar.

Aaliyah Massaid dan Lucinta Luna

Lucinta Luna sebut Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar akan menikah tahun depan (Foto: Instagram/lucintaluna_manjalita)


"Hallo Aaliyah Massaid pacarnya Thariq Halilintar," ujar Lucinta Luna.

Namun, asisten Rizky Billar, Merry yang juga terlihat bersama Lucinta dan Aaliyah dalam video itu, langsung meralat ucapan Lucinta. Ia bahkan menyebut bahwa Aaliyah bukan sekedar pacar bagi Thariq, melainkan calon istrinya.

Bahkan Merry juga menyebut bahwa pasangan itu akan menikah tahun depan.

"Bukan pacar, calon istri. Tahun depan jadi," timpal Merry.

Mendengar ucapan itu, Aaliyah tersipu malu. Saat dibombardir dengan pertanyaan soal pernikahan, Aal justru minta didoakan yang terbaik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162701/lucinta_luna-FqYg_large.jpg
Lucinta Luna Berharap Nikita Mirzani segera Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112230/lucinta_luna-Tghs_large.jpg
Isa Zega Ditangkap, Lucinta Luna: No Comment, Aku Enggak Mau Kotori Tanganku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095834/isa_zega-t3ke_large.jpg
Isa Zega Klarifikasi Usai Lucinta Luna Ngaku Dijebak dalam Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090577/lucinta_luna-i8zS_large.jpg
Kronologi Perseteruan Lucinta Luna dengan Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090565/lucinta_luna-Mp2H_large.jpg
6 Sumber Kekayaan Lucinta Luna, Selebgram yang Mengaku Dijebak Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090432/lucinta_luna-JuB0_large.jpg
Biodata dan Agama Lucinta Luna, yang Diduga Jadi Korban Isa Zega
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement