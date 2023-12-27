Lucinta Luna Bongkar Rencana Pernikahan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Tahun Depan

JAKARTA - Hubungan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar hingga saat ini masih menjadi perbincangan publik. Meski belum menegaskan jika mereka menjalani masa pacaran, kedekatan keduanya tampak menunjukkan bahwa Aaliyah dan Thariq tengah menjalin hubungan asmara.

Bukan hanya netizen yang terus membicarakan soal hubungan keduanya, melainkan juga para rekan artis. Bahkan tak sedikit dari mereka yang terus menggoda Aaliyah dan Thariq agar segera mengungkap soal hubungan asmara mereka.

Kali ini giliran Lucinta Luna yang ikut menggoda Aaliyah saat mereka sedang menghadiri perayaan ulang tahun Baby L, putra Lesti Kejora dan Rizky Billar.

Melalui unggahan Instagram Story akun pribadinya, @lucintaluna_manjalita, Lucinta Luna membagikan video saat dia menyapa Aaliyah dengan menyebutnya sebagai pacar dari Thariq Halilintar.

"Hallo Aaliyah Massaid pacarnya Thariq Halilintar," ujar Lucinta Luna.

Namun, asisten Rizky Billar, Merry yang juga terlihat bersama Lucinta dan Aaliyah dalam video itu, langsung meralat ucapan Lucinta. Ia bahkan menyebut bahwa Aaliyah bukan sekedar pacar bagi Thariq, melainkan calon istrinya.

Bahkan Merry juga menyebut bahwa pasangan itu akan menikah tahun depan.

"Bukan pacar, calon istri. Tahun depan jadi," timpal Merry.

Mendengar ucapan itu, Aaliyah tersipu malu. Saat dibombardir dengan pertanyaan soal pernikahan, Aal justru minta didoakan yang terbaik.