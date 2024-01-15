Comeback Bermusik, Calvin Jeremy Rilis Lagu Pulang

JAKARTA - Calvin Jeremy resmi merilis single baru berjudul Pulang usai beberapa tahun vakum. Penyanyi 32 tahun itu mengungkapkan, lagu tersebut menandai comeback-nya ke panggung musik.

“Aku sudah cukup lama enggak rilis single karena masih fokus di akting. Jadi, Pulang ini jalan aku kembali ke ‘rumah’,” ujarnya saat tampil dalam program Guest Star Okezone TV, pada Senin (15/1/2024).

Calvin Jeremy mengungkapkan, proses penggarapan lagu Pulang memakan waktu sekitar 3 bulan. Meski terbilang singkat, namun dia mengaku, prosesnya terbilang menantang.

Pasalnya, dia harus mengurus semua proses produksinya sendirian alias tidak lagi di bawah naungan label musik. “Dulu, kalau bikin lagu, ada label yang ngurusin promonya. Sekarang semua diurus sendiri,” imbuhnya.

Lagu Pulang menjadi single perdana Calvin Jeremy di pengujung tahun 2023. Lagu tersebut sekaligus menjadi jawaban sang musisi atas kerinduan penggemar akan karyanya.*

