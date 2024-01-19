Calvin Jeremy Nyaris Kena Tipu, Ditawari Manggung di GBK

JAKARTA - Calvin Jeremy nyaris jadi korban penipuan. Pengalaman kurang menyenangkan itu diceritakannya lewat unggahannya di Instagram, pada Jumat (19/1/2024).

Percobaan penipuan itu, menurut aktor Terlalu Tampan tersebut, bermula ketika dirinya menerima chat dari seseorang yang mengklaim dirinya dari kepolisian.

Oknum penipu yang mengklaim diri sebagai polisi itu kemudian menawarkan Calvin Jeremy untuk tampil di acara kelulusan Akpol 2024, pada 5 Februari 2024.

Penyanyi 32 tahun itu mengaku, awalnya tak merasa curiga. Namun ketika oknum tersebut menyebut bahwa acara akan digelar di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, dia mengaku, mulai curiga.

Dia kemudian berinisiatif untuk menghubungi si penipu dan berpura-pura tertarik dengan tawaran tersebut. “Gelora Bung Karno Senayan??” ujarnya seakan takjub dengan tawaran tersebut.

Si penipu kemudian menawarkan untuk memberi uang muka sebesar 50 persen untuk Calvin Jeremy. Padahal, belum ada kontrak kerja yang diteken antara kedua belah pihak.

Untuk meyakinkan sang penyanyi dan manajemennya, si penipu kemudian mengirimkan fotokopi KTP miliknya. Namun setelah melihat KTP tersebut, kecurigaan Calvin terhadap oknum tersebut semakin besar.