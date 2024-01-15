Suka Posting Konten Masak, Calvin Jeremy Ternyata Kagum dengan Profesi Koki

JAKARTA - Nama Calvin Jeremy mungkin sudah tidak asing di industri musik Tanah Air. Meski sempat disibukkan dengan dunia seni peran, ia hingga kini masih eksis di belantika musik Tanah Air.

Meski begitu, musisi berusia 32 tahun ini ternyata memiliki kesibukan dan hobi lain selain menekuni dunia seni peran dan musik. Salah satunya yakni masak. Hal itu terlihat dari beberapa postingan Calvin di akun Instagramnya.

Usut punya usut, hal itu karena Calvin mengaku kagum dengan profesi chef alias Koki. Menurutnya, memasak bukanlah sesuatu yang mudah, karena harus melakukan sejumlah proses yang rumit dan tidak seinstan membuat mie instan.

“Sebenarnya bukan lebih ke hobi masak sih. Tapi gue tuh kayak ngerasa mungkin di alter ego gw lebih seneng sama koki. Karena senang aja ngeliat orang masak,” ujar Calvin, dalam program Guest Star, di Okezone TV, Senin, (15/1/2024).

Meski begitu, sejauh ini Calvin mengaku belum berniat untuk menekuni dunia kuliner. Hanya saja, ia kembali menuturkan kekagumannya terhadap seseorang yang berprofesi sebagai koki. Menurutnya, membuat makanan ibarat membuat suatu karya.

“Sama aja kan kalau kita ngeliat seseorang, belum tentu kita harus memiliki kan. Jadi sebenarnya aku ngerasa kayak kita sedang melihat sebuah karya gitu kan, ada prosesnya, ada stepnya,” tuturnya.

“Ya kalau kita bikin mie instan kan tinggal cemplungin, tapi kalau bikin masakan yang bener kan harus ada prosesnya, jadi aku mengagumi seseorang yang bisa masak,” sambungnya.

Seperti diketahui, Calvin Jeremy sempat mengungkapkan alasan mengapa dirinya kembali ke dunia musik dengan merilis single berjudul ‘Pulang’ usai beberapa tahun vakum.

Menurut musisi berusia 32 tahun ini, single ‘Pulang’ ibarat menjadi pertanda bahwa dirinya pada akhirnya akan tetap kembali ke industri musik meskipun sempat disibukkan dengan dunia seni peran.