Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suka Posting Konten Masak, Calvin Jeremy Ternyata Kagum dengan Profesi Koki

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |20:06 WIB
Suka Posting Konten Masak, Calvin Jeremy Ternyata Kagum dengan Profesi Koki
Calvin Jeremy hargai prefesi koki (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nama Calvin Jeremy mungkin sudah tidak asing di industri musik Tanah Air. Meski sempat disibukkan dengan dunia seni peran, ia hingga kini masih eksis di belantika musik Tanah Air.

Meski begitu, musisi berusia 32 tahun ini ternyata memiliki kesibukan dan hobi lain selain menekuni dunia seni peran dan musik. Salah satunya yakni masak. Hal itu terlihat dari beberapa postingan Calvin di akun Instagramnya.

Suka Posting Konten Masak, Calvin Jeremy Ternyata Kagum dengan Profesi Koki

Usut punya usut, hal itu karena Calvin mengaku kagum dengan profesi chef alias Koki. Menurutnya, memasak bukanlah sesuatu yang mudah, karena harus melakukan sejumlah proses yang rumit dan tidak seinstan membuat mie instan.

“Sebenarnya bukan lebih ke hobi masak sih. Tapi gue tuh kayak ngerasa mungkin di alter ego gw lebih seneng sama koki. Karena senang aja ngeliat orang masak,” ujar Calvin, dalam program Guest Star, di Okezone TV, Senin, (15/1/2024).

Meski begitu, sejauh ini Calvin mengaku belum berniat untuk menekuni dunia kuliner. Hanya saja, ia kembali menuturkan kekagumannya terhadap seseorang yang berprofesi sebagai koki. Menurutnya, membuat makanan ibarat membuat suatu karya.

“Sama aja kan kalau kita ngeliat seseorang, belum tentu kita harus memiliki kan. Jadi sebenarnya aku ngerasa kayak kita sedang melihat sebuah karya gitu kan, ada prosesnya, ada stepnya,” tuturnya.

“Ya kalau kita bikin mie instan kan tinggal cemplungin, tapi kalau bikin masakan yang bener kan harus ada prosesnya, jadi aku mengagumi seseorang yang bisa masak,” sambungnya.

Seperti diketahui, Calvin Jeremy sempat mengungkapkan alasan mengapa dirinya kembali ke dunia musik dengan merilis single berjudul ‘Pulang’ usai beberapa tahun vakum.

Menurut musisi berusia 32 tahun ini, single ‘Pulang’ ibarat menjadi pertanda bahwa dirinya pada akhirnya akan tetap kembali ke industri musik meskipun sempat disibukkan dengan dunia seni peran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/206/3125665/calvin_jeremy-oL4y_large.jpg
Calvin Jeremy Sempat Merasa Tidak Lucu, Kini Debut Film Komedi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/33/2957223/calvin-jeremy-nyaris-kena-tipu-ditawari-manggung-di-gbk-xKtdeSEOcT.jpg
Calvin Jeremy Nyaris Kena Tipu, Ditawari Manggung di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/205/2955151/comeback-bermusik-calvin-jeremy-rilis-lagu-pulang-8SajoWKjlB.jpg
Comeback Bermusik, Calvin Jeremy Rilis Lagu Pulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/18/33/2596397/calvin-jeremy-fokus-berakting-setelah-kkn-di-desa-penari-raih-kesuksesan-9wuc9JlHk8.jpg
Calvin Jeremy Fokus Berakting Setelah KKN di Desa Penari Raih Kesuksesan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/18/33/2595965/calvin-jeremy-rela-tak-mandi-5-hari-demi-peran-dalam-kkn-di-desa-penari-SqTYWc6GyC.jpg
Calvin Jeremy Rela Tak Mandi 5 Hari demi Peran dalam KKN di Desa Penari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/18/33/2595924/calvin-jeremy-akan-lakukan-ini-jika-film-kkn-di-desa-penari-tembus-7-juta-penonton-899VEyHv0B.jpg
Calvin Jeremy akan Lakukan Ini, Jika Film KKN di Desa Penari Tembus 7 Juta Penonton
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement