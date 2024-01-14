Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berdamai dengan Gunawan Dwi Cahyo, Okie Agustina Ingin Hidup Tenang

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |21:45 WIB
Berdamai dengan Gunawan Dwi Cahyo, Okie Agustina Ingin Hidup Tenang
Okie Agustina damai dengan Gunawan Dwi Cahyo (Foto: Instagram/okieagustina_)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo telah berakhir per tanggal 8 Januari kemarin. Usai melayangkan perceraian di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat pada November 2023, Majelis Hakim pun akhirnya mengabulkan gugatan tersebut.

Diketahui, kandasnya rumah tangga Okie dan Gunawan sempat diawali dengan kabar tak sedap, yakni soal perselingkuhan. Akan tetapi, kini keduanya justru memilih untuk berdamai demi putra mereka, Miro Materazzi Gunawan.

Hal tersebut diketahui lewat unggahan terbaru Okie di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Okie terlihat membagikan sejumlah foto kebersamaannya dengan Gunawan dan juga Miro, saat berkunjung ke kawasan Ancol, Jakarta Utara untuk menikmati aquarium serta kereta gantung.

Mengikuti unggahannya, Okie pun mengaku ingin hidup tenang dan memilih untuk berdamai dengan Gunawan. Ia dan sang mantan suami bahkan sepakat untuk sama-sama menjadi orang tua yang baik bagi Miro.

Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo

Okie Agustina damai dengan Gunawan Dwi Cahyo (Foto: Instagram/okieagustina_)

"Kunci hidup tenang adalah saling memaafkan dan berdamai dengan masa lalu.. semua yang terjadi sudah kehendakNya.. nikmati semua proses dan jalani sebaik2nya..," tulis Okie Agustina pada keterangan fotonya bersama Gunawan Dwi Cahyo dan sang putra.

"Gagal sebagai suami istri bukan berarti gagal sebagai mama dan papa untuk Miro," sambungnya.

Melihat unggahan Okie, para netizen pun ramai menuliskan komentarnya. Bahkan tak sedikit yang memuji sikap Okie lantaran memilih untuk berdamai dengan suaminya dan hidup rukun demi buah hati.

Halaman:
1 2
