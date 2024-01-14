Muzakki Ramadhan Kenang Momen Syuting saat Menonton Petualangan Anak Penangkap Hantu

JAKARTA - Muzakki Ramadhan merupakan salah satu cast Petualangan Anak Penangkap Hantu yang turut menonton tayangan perdana film tersebut. Dia berperan sebagai Rafi dalam film garapan MNC Pictures tersebut.

“Seru banget. Ini pertama kalinya kami menonton filmnya secara langsung. Excited juga karena tadi (bioskop) hampir penuh,” ujar aktor yang akrab disapa Zaki tersebut saat ditemui di Gandaria City, Jakarta Selatan, pada 13 Januari 2024.

Saat menonton film tersebut, Zaki mengaku geli melihat penampilannya. Cukup dapat dimengerti, mengingat syuting film tersebut sudah dilakukan cukup lama. “Kocak saja melihat aku masih seperti itu,” katanya lagi.

Muzakki mengungkapkan, sepanjang film dia terkenang momen saat syuting Petualangan Anak Penangkap Hantu. Bahkan, dia dan cast film tersebut sempat membahas singkat momen-momen tersebut.