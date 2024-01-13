Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ivan Gunawan Bahas soal Ibadah usai Ditegur KPI

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |17:30 WIB
Ivan Gunawan Bahas soal Ibadah usai Ditegur KPI
Ivan Gunawan bahas soal ibadah usai ditegur KPI. (Foto: Instagram/@ivan_gunawan)
A
A
A

JAKARTA - Ivan Gunawan mendadak melontarkan sindiran kepada pihak-pihak yang pernah menghujat penampilan femininnya di layar kaca. Lewat Instagram, dia mempertanyakan apakah ibadah orang-orang tersebut lebih baik darinya. 

“Bagi kalian yang pernah menghakimi penampilan aku, silakan berkaca apakah SHALATmu sudah lebih bagus dari SHALAtku?” kata desainer 42 tahun tersebut dikutip dari Instagram, pada Sabtu (13/1/2024). 

Ivan Gunawan kemudian menambahkan, “Apakah SEDEKAHmu lebih ikhlas dari SEDEKAHku? Apakah kau sudah paham betul cara BERSYUKUR?” 

Sahabat Ruben Onsu itu menegaskan, orang-orang yang menghakiminya belum tentu lebih baik dari dirinya. Karena itu, dia menilai, manusia tak layak menghakimi manusia lain hanya dari tampilan fisik semata. 

Ivan Gunawan bahas soal ibadah usai ditegur KPI. (Foto: Instagram/@ivan_gunawan)

“Kalau hidup kalian SEMPURNA aku terima kalian MENGHAKIMI aku. Tapi aku enggak yakin kalian lebih baik dari aku sehingga layak menghakimi aku. Mohon maaf,” tutur Ivan Gunawan di pengujung unggahannya. 

Sayang, unggahan Ivan Gunawan itu justru dibalas netizen dengan komentar lebih pedas. Mereka menilai, sang desainer hanya ingin memamerkan ibadahnya lewat unggahan tersebut.

“Untuk apa juga kamu mempertanyakan amalan kebaikan orang lain?” kata akun @**cuk***ntos*. Akun @jog***ncov** menambahkan, “Pamer ibadah. Perbaiki diri saja dan kembali kepada fitrahnya.”

Akun @o**k***n mengatakan, “Sudah jelas-jelas orang ini melenceng. Masih ada saja yang membelanya. Heran. Ya masa harus jadi sempurna dulu untuk memberikan nasihat ke orang lain.” 

Komentar lain datang dari @po***ytr***126 yang menuliskan, “Dinasihati tentang kebaikan pun sudah sulit menerima. Jangan melihat siapa yang bicara tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Masa iya harus malaikat langsung yang mengasih tahu.”

Halaman:
1 2
