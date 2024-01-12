Konser Musik Sunset di Kebun Siap Digelar Lagi, Catat Jadwalnya

JAKARTA - Konser musik Sunset di Kebun akan kembali digelar di 2024 ini. Berbeda dari tahun sebelumnya, kali ini konser akan dilangsungkan sebanyak 8 kali di empat Kebun Raya, yakni Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi dan Kebun Raya Bali.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis, 11 Januari 2024, Abi lrawan selaku GM Event Kebun Raya mengatakan bahwa dari 8 gelaran konser yang bakal berlangsung, konser akan terbagi dalam dua fase, di mana fase pertama akan dimulai pada Maret mendatang.

"Fase pertama untuk Kebun Raya Purwodadi dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2024, Kebun Raya Bogor tanggal 27-28 April 2024, Kebun Raya Bali tanggal 25-26 Mei 2024, dan Kebun Raya Cibodas tanggal 29-30 Juni 2024. Fase kedua akan kami informasikan lebih lanjut," ujar Abi.

Lebih lanjut ia menyebut akan ada banyak musisi papan atas yang tampil mulai dari Idgitaf, Nadin Amizah, Kunto Aji, Reality Club, Fiersa Besari, WSATCC, Fourtwenty, dan masih banyak lagi. Selain bernyanyi, mereka juga akan menyuarakan pesan-pesan menjaga konservasi alam kepada penonton.

Konser musik Sunset di Kebun akan kembali digelar (Foto: Tangguh Yudha/MPI)

"Sunset di Kebun diharapkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengunjung Kebun Raya dan mengajak kepada generasi muda untuk datang ke Kebun Raya, mencintai alam, turut berpartisipasi menjaga Kebun Raya sebagai benteng terakhir konservasi untuk menyelamatkan koleksi flora di Indonesia yang keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan," pungkas Abi.

Untuk diketahui, Sunset di Kebun digelar pertama kali pada bulan Mei Tahun 2022 lalu di Kebun Raya Bogor. Kemudian di tahun 2023 konser kembali diselenggarakan sebanyak 3 kali dalam setahun di Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Bali, Kebun Raya Purwodadi, dan Kebun Raya Cibodas.

Sunset di Kebun tidak hanya menyuguhkan keindahan alam Kebun Raya tetapi juga menghadirkan beberapa program-program peduli lingkungan. Berbeda dengan konser kebanyakan, Sunset di Kebun mengusung tema intimate sehingga penonton bisa lebih dekat dengan musisi idola.

(van)