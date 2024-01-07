Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Demam Tinggi, Haechan Absen dari Konser NCT 127 di Jepang

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |02:30 WIB
Demam Tinggi, Haechan Absen dari Konser NCT 127 di Jepang
Haechan NCT absen dari konser di Jepang karena sakit. (Foto: Star 1)
A
A
A

SEOUL - Haechan NCT dipastikan tidak akan tampil di konser NCT 127 bertajuk NEO CITY: JAPAN-THE UNITY di Vantelin Dome Nagoya, Jepang, pada Minggu (7/1/2024) malam. 

“Karena Haechan mengalami demam tinggi dan flu, maka dia tidak akan tampil di meet & greet dan konser malam ini,” ujar SM Entertainment seperti dikutip dari Soompi, pada Minggu (7/1/2024). 

Agensi tersebut kemudian meminta maaf kepada penggemar karena kabar tersebut diumumkan mendadak. “Kami berharap, fans bisa memaklumi kondisi ini,” kata SM Entertainment menambahkan. 

Dalam lanjutan keterangannya, agensi tersebut mengatakan, akan merilis pernyataan tambahan terkait kondisi Haechan, termasuk kemungkinan dia akan tampil di konser esok hari (8/1/2024). 

Haechan NCT absen dari konser di Jepang karena sakit. (Foto: Soompi)

SM Entertainment menegaskan, akan mengambil keputusan sesuai rekomendasi dokter dan mengutamakan kesehatan Haechan. Dengan begitu, sang idol bisa pulih dan kembali sehat untuk menyapa penggemarnya.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement