Demam Tinggi, Haechan Absen dari Konser NCT 127 di Jepang

Haechan NCT absen dari konser di Jepang karena sakit. (Foto: Star 1)

SEOUL - Haechan NCT dipastikan tidak akan tampil di konser NCT 127 bertajuk NEO CITY: JAPAN-THE UNITY di Vantelin Dome Nagoya, Jepang, pada Minggu (7/1/2024) malam.

BACA JUGA: Haechan NCT Donasikan Rp573 Juta untuk Korban Kebakaran Hutan di Hawaii

“Karena Haechan mengalami demam tinggi dan flu, maka dia tidak akan tampil di meet & greet dan konser malam ini,” ujar SM Entertainment seperti dikutip dari Soompi, pada Minggu (7/1/2024).

Agensi tersebut kemudian meminta maaf kepada penggemar karena kabar tersebut diumumkan mendadak. “Kami berharap, fans bisa memaklumi kondisi ini,” kata SM Entertainment menambahkan.

Dalam lanjutan keterangannya, agensi tersebut mengatakan, akan merilis pernyataan tambahan terkait kondisi Haechan, termasuk kemungkinan dia akan tampil di konser esok hari (8/1/2024).

SM Entertainment menegaskan, akan mengambil keputusan sesuai rekomendasi dokter dan mengutamakan kesehatan Haechan. Dengan begitu, sang idol bisa pulih dan kembali sehat untuk menyapa penggemarnya.*

(SIS)