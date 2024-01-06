Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kompak Banget, Boy William Nonton Golden Disk Awards Bareng Ayu Ting Ting dan Bilqis

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |00:01 WIB
Kompak Banget, Boy William Nonton Golden Disk Awards Bareng Ayu Ting Ting dan Bilqis
Boy William dan Ayu Ting Ting kompak tonton Golden Disk Awards 2024 (Foto: IG Boy William)
A
A
A

JAKARTA - Boy William menjadi salah satu artis tanah air yang menyaksikan ajang penghargaan musik bergengsi asal Korea Selatan, Golden Disc Awards secara berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, hari ini, Sabtu (6/1/2024).

Tak menyaksikan sendiri, Boy William melihat berkumpulnya para artis dan juga girl grup papan atas Korea Selatan seperti New Jeans, IVE, SEVENTEEN, Enhypen, TXT, dan yang lainnya bersama sahabatnya, Ayu Ting Ting. Dia pun membagikan momen keseruan saat menyaksikan ajang bergengsi itu melalui unggahan di Instagram pribadinya.

Kompak Banget, Boy William Nonton Golden Disk Awards Bareng Ayu Ting Ting dan Bilqis

Dalam video itu Boy tampak merangkul Ayu saat keduanya meluapkan kebahagiaanya bisa menyaksikan Golden Disc Awards. Boy juga membagikan foto saat dirinya bersama putri Ayu Ting Ting, Bilqis Khumairah Razak yang merupakan fans berat idol K-Pop.

Bilqis tampak tersenyum semringah saat duduk di tengah, diapit Boy dan Ayu di bagian kiri dan kanannya.

Melalui keterangan unggahannya, Boy mengungkap bahwa pengalaman menyaksikan Golden Disk Awards secara langsung menjadi momen pembuka tahun 2024 yang luar biasa.

"Golden Disk Awards di Jakarta seru banget! Thank you so much @prizm.global we had so much fun tonight experiencing a Korean award show in person! Hope to see you again soon! And also thank you Indonesia, for Trending us again tonight! What an awesome start to 2024c," tulis Boy William dikutip dari unggahan Instagramnya, Sabtu (6/1/2024).

