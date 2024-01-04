Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akhirnya, Ayu Ting Ting dan Boy William Saling Ungkap Rasa Suka

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |19:14 WIB
Akhirnya, Ayu Ting Ting dan Boy William Saling Ungkap Rasa Suka
Ayu Ting Ting dan Boy William saling mengungkapkan rasa suka di The Family Season 2. (FotoL YouTube BW)
A
A
A

JAKARTA - Boy William dan Ayu Ting Ting sukses buat penggemar penasaran dengan hubungan mereka. Setelah peristiwa dramatis di The Family Season 3, baik Boy dan Ayu memutuskan merahasiakan status hubungan mereka. 

Namun di The Family Season 5, Boy akhirnya mengungkap perasaanya kepada pelantun Geboy Mujaer tersebut. “Aku sudah bilang ke keluarga kalau aku suka sama kamu,” ungkap pria 32 tahun itu.

Mendengar pengakuan Boy William, Ayu Ting Ting tampak semringah. Kali ini, Ayu tak lagi menutupi perasaannya dan menyambut rasa suka Boy. “Aku juga suka sama kamu,” tuturnya. 

Tak hanya saling mengungkapkan perasaan, pedangdut 31 tahun itu juga semakin dekat dengan keluarga Boy. Bahkan dalam episode terbaru The Family Season 5, dia sempat bertemu dengan Margaret Vivi, mantan calon ibu mertua Boy William. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146956/ayu_ting_ting-0pkU_large.jpg
Pakai Dress Menerawang, Ayu Ting Ting Banjir Hujatan Warganet
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement