Akhirnya, Ayu Ting Ting dan Boy William Saling Ungkap Rasa Suka

Ayu Ting Ting dan Boy William saling mengungkapkan rasa suka di The Family Season 2. (FotoL YouTube BW)

JAKARTA - Boy William dan Ayu Ting Ting sukses buat penggemar penasaran dengan hubungan mereka. Setelah peristiwa dramatis di The Family Season 3, baik Boy dan Ayu memutuskan merahasiakan status hubungan mereka.

Namun di The Family Season 5, Boy akhirnya mengungkap perasaanya kepada pelantun Geboy Mujaer tersebut. “Aku sudah bilang ke keluarga kalau aku suka sama kamu,” ungkap pria 32 tahun itu.

Mendengar pengakuan Boy William, Ayu Ting Ting tampak semringah. Kali ini, Ayu tak lagi menutupi perasaannya dan menyambut rasa suka Boy. “Aku juga suka sama kamu,” tuturnya.

Tak hanya saling mengungkapkan perasaan, pedangdut 31 tahun itu juga semakin dekat dengan keluarga Boy. Bahkan dalam episode terbaru The Family Season 5, dia sempat bertemu dengan Margaret Vivi, mantan calon ibu mertua Boy William.