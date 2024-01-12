Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Replay 2023 Rangkum Berbagai Kejadian Viral Sepanjang Tahun

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |13:20 WIB
Replay 2023 Rangkum Berbagai Kejadian Viral Sepanjang Tahun
Replay 2023 rangkum berbagai kejadian viral sepanjang tahun (Foto: IST)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah artis dan kreator berkumpul dalam Replay Indonesia 2023. Replay Indonesia 2023 sendiri merupakan video rangkuman dari berbagai kejadian viral sepanjang 2023.

Untuk menyaksikannya, kalian bisa langsung mengakses TikTok @replayindonesia dan bisa langsung menonton video yang diluncurkan pada Kamis, 11 Januari 2024 di acara Met Gala.

Selaku produser eksekutif, Ibnu Wardani mengatakan bahwa Replay Indonesia akan menjadi satu event nostalgia besar bagi para netizen Indonesia. Bahkan lewat ajang ini, Ibnu berharap agar masyarakat bisa mendapatkan kenangan indah selama setahun belakangan lewat tren viral.

"Ini adalah sebuah community event terbesar di Indonesia yang melibatkan artis dan kreator," ujar Ibnu kepada awak media saat ditemui di acara Met Gala Replay 2023 di kawasan Serpong Utara, Tangerang, Banten, Kamis, 11 Januari 2024.

Replay Indonesia 2023

Replay 2023 rangkum berbagai kejadian viral sepanjang tahun (Foto: IST)


"Kita mau beri kenangan indah pada penikmat konten vertikal atas apa yang terjadi setahun belakangan," sambungnya.

Ibnu sendiri menyajikan beberapa tren dalam Replay 2023 mulai dari musik, dance, jargon, kuliner, backsound hingga filter yang viral selama 2023. Sampai-sampai, masyarakat pun dapat bernostalgia dengan apa saja yang sudah terjadi dalam satu tahun belakangan ini.

"Akan ada ratusan trend baik itu musik, dance, kuliner, atau kejadian viral dan menarik sepanjang tahun 2023," papar Ibnu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/33/3097039/fuji_dan_aisar_khaled-dkn4_large.jpg
Adu Penghasilan YouTube Fuji dan Aisar Khaled yang Capai Miliaran Rupiah per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994113/reaksi-windah-basudara-usai-ditegur-netizen-gegara-diduga-promosikan-crypto-64MKrTLvkY.jpg
Reaksi Windah Basudara Usai Ditegur Netizen Gegara Diduga Promosikan Crypto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994104/windah-basudara-dihujat-diduga-gegara-promosikan-crypto-5Lc3Ts2Yx7.jpg
Windah Basudara Dihujat Diduga Gegara Promosikan Crypto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/33/2987608/nessie-judge-dihujat-usai-buat-teori-konspirasi-kate-middleton-TQUFbul5Gx.jpg
Nessie Judge Dihujat Usai Buat Teori Konspirasi Kate Middleton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/33/2982094/klarifikasi-youtuber-oday-al-akhras-usai-dirinya-dan-istri-dilaporkan-ke-polisi-36OF3XkpOb.jpeg
Klarifikasi YouTuber Oday Al Akhras Usai Dirinya dan Istri Dilaporkan ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/33/2975158/selamat-nessie-judge-resmi-menikah-dengan-andryan-gama-zSTrhDgafY.jpg
Selamat, Nessie Judge Resmi Menikah dengan Andryan Gama
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement