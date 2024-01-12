Replay 2023 Rangkum Berbagai Kejadian Viral Sepanjang Tahun

JAKARTA - Sejumlah artis dan kreator berkumpul dalam Replay Indonesia 2023. Replay Indonesia 2023 sendiri merupakan video rangkuman dari berbagai kejadian viral sepanjang 2023.

Untuk menyaksikannya, kalian bisa langsung mengakses TikTok @replayindonesia dan bisa langsung menonton video yang diluncurkan pada Kamis, 11 Januari 2024 di acara Met Gala.

Selaku produser eksekutif, Ibnu Wardani mengatakan bahwa Replay Indonesia akan menjadi satu event nostalgia besar bagi para netizen Indonesia. Bahkan lewat ajang ini, Ibnu berharap agar masyarakat bisa mendapatkan kenangan indah selama setahun belakangan lewat tren viral.

"Ini adalah sebuah community event terbesar di Indonesia yang melibatkan artis dan kreator," ujar Ibnu kepada awak media saat ditemui di acara Met Gala Replay 2023 di kawasan Serpong Utara, Tangerang, Banten, Kamis, 11 Januari 2024.

Replay 2023 rangkum berbagai kejadian viral sepanjang tahun (Foto: IST)





"Kita mau beri kenangan indah pada penikmat konten vertikal atas apa yang terjadi setahun belakangan," sambungnya.

Ibnu sendiri menyajikan beberapa tren dalam Replay 2023 mulai dari musik, dance, jargon, kuliner, backsound hingga filter yang viral selama 2023. Sampai-sampai, masyarakat pun dapat bernostalgia dengan apa saja yang sudah terjadi dalam satu tahun belakangan ini.

"Akan ada ratusan trend baik itu musik, dance, kuliner, atau kejadian viral dan menarik sepanjang tahun 2023," papar Ibnu.