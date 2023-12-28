5 Anak Artis Indonesia yang Punya IQ Tinggi

Anak artis Indonesia yang punya IQ tinggi (Foto: Instagram/gitagut)

JAKARTA - Deretan anak artis Indonesia yang punya IQ tinggi. Intelligence Quotient (IQ) adalah pengukuran tingkat kecerdasan individu dalam berbagai aspek. Untuk kategori IQ di atas rata-rata biasanya dimulai di rentang 120.

Menariknya, para anak artis ini tak hanya dikenal cerdas, namun juga berprestasi di bidangnya masing-masing.

BACA JUGA: 7 Anak Artis yang Alami Bullying di Sekolah

Berikut lima anak artis Indonesia yang punya IQ tinggi:

1. Gita Gutawa

Anak artis Indonesia yang punya IQ tinggi (Foto: Instagram/gitagut)

Putri komposer ternama Erwin Gutawa, Gita Gutawa, menunjukkan kecerdasannya dengan menjadi lulusan terbaik SMA Bina Nusantara. Setelah lulus, ia melanjutkan studinya di jurusan Ekonomi University of Birmingham, Inggris dan meraih gelar master dari London School of Economics and Political Science.

2. Azka Corbuzier

Anak artis Indonesia yang punya IQ tinggi (Foto: Instagram/azkacorbuzier)

Putra semata wayang YouTuber Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani ini, memiliki tingkat IQ di atas rata-rata. Padahal, ia mengidap disleksia saat kecil.

Bukti dari prestasi Azka di dunia akademis adalah menjadi siswa terbaik saat SD. Kini, dia mengikuti jejak sang ayah menjadi content creator.

3. Damar Canggih Wicaksono

Anak artis Indonesia yang punya IQ tinggi (Foto: Instagram)

Anak komedian Dono Warkop ini adalah ahli nuklir lulusan Teknik Nuklir UGM dengan predikat cumlaude. Dia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di Swiss melalui beasiswa Swiss Government Excellence Scholarship.

Tidak berhenti di situ, Damar melanjutkan pendidikan S3 dan meraih gelar akademik Doctor of Philosophy (Ph.D.) pada 2018.