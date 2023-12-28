Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Anak Artis Indonesia yang Punya IQ Tinggi

Nafisa Tahira , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |07:13 WIB
5 Anak Artis Indonesia yang Punya IQ Tinggi
Anak artis Indonesia yang punya IQ tinggi (Foto: Instagram/gitagut)
A
A
A

JAKARTA - Deretan anak artis Indonesia yang punya IQ tinggi. Intelligence Quotient (IQ) adalah pengukuran tingkat kecerdasan individu dalam berbagai aspek. Untuk kategori IQ di atas rata-rata biasanya dimulai di rentang 120.

Menariknya, para anak artis ini tak hanya dikenal cerdas, namun juga berprestasi di bidangnya masing-masing.

Berikut lima anak artis Indonesia yang punya IQ tinggi:

1. Gita Gutawa

Gita Gutawa

Anak artis Indonesia yang punya IQ tinggi (Foto: Instagram/gitagut)

Putri komposer ternama Erwin Gutawa, Gita Gutawa, menunjukkan kecerdasannya dengan menjadi lulusan terbaik SMA Bina Nusantara. Setelah lulus, ia melanjutkan studinya di jurusan Ekonomi University of Birmingham, Inggris dan meraih gelar master dari London School of Economics and Political Science.

2. Azka Corbuzier

Azka Corbuzier

Anak artis Indonesia yang punya IQ tinggi (Foto: Instagram/azkacorbuzier)

Putra semata wayang YouTuber Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani ini, memiliki tingkat IQ di atas rata-rata. Padahal, ia mengidap disleksia saat kecil.

Bukti dari prestasi Azka di dunia akademis adalah menjadi siswa terbaik saat SD. Kini, dia mengikuti jejak sang ayah menjadi content creator.

3. Damar Canggih Wicaksono

Damar Canggih Wicaksono

Anak artis Indonesia yang punya IQ tinggi (Foto: Instagram)

Anak komedian Dono Warkop ini adalah ahli nuklir lulusan Teknik Nuklir UGM dengan predikat cumlaude. Dia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di Swiss melalui beasiswa Swiss Government Excellence Scholarship.

Tidak berhenti di situ, Damar melanjutkan pendidikan S3 dan meraih gelar akademik Doctor of Philosophy (Ph.D.) pada 2018.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement