5 Band Rock Dunia yang Populer di Era 2000-an

Deretan band rock dunia yang populer di era 2000-an. Band-band tersebut hadir dengan ciri khas tersendiri yang membuat musik rock menjadi genre yang terdengar lebih ringan dan mudah diterima masyarakat.

Liriknya relate dengan kehidupan anak muda pada era tersebut dengan melodi yang enak didengar. Maka tak heran karya-karya lima band rock dunia ini masih sangat dikagumi para pendengarnya.

Berikut lima band rock dunia yang populer di era 2000-an seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1.Linkin Park

Linkin Park merupakan salah satu band rock dunia yang sangat populer dan berpengaruh di era 2000 an. Perpaduan musik nu metal, rock alternatif, serta elemen-elemen elektronik menjadi ciri khas band ini.

Lagu Crawling, In The End, dan Numb adalah sederet lagu populer Linkin Park yang dirilis pada awal tahun 2000-an. Hingga kini, lagu-lagu tersebut masih banyak didengarkan oleh para pencinta musik rock.

2.The Killers

Band asal Las Vegas, Amerika Serikat ini merupakan salah satu band rock populer di era 2000-an. Genre musik rock alternatif dan post punk revival yang diusung The Killers kala itu sukses memikat telinga banyak orang.

Pada 2009, The Killers merilis beberapa lagu yang tercatat sebagai deretan tembang hits mereka. Beberapa di antaranya adalah lagu Human, Mr. Brightside, dan Somebody Told Me.

3.Green Day

Green Day adalah band rock asal Amerika Serikat yang telah berdiri sejak 1987. Kendati demikian, mereka baru mencapai puncak popularitas pada era 2000-an setelah merilis album ‘American Idiot’ pada 2004.

Album studio ketujuh milik Green Day tersebut berisi 13 lagu yang mengkritik Pemerintah Amerika Serikat kala itu. Lagu Wake Me Up When September Ends merupakan salah satu single paling populer dari album tersebut.