HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sistem Refund Konser BMTH Berlangsung Cepat, Penonton: Nggak Nyampe Sejam

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |11:28 WIB
Sistem Refund Konser BMTH Berlangsung Cepat, Penonton: Nggak Nyampe Sejam
Proses refund tiket konser Bring Me The Horizon berlangsung cepat (Foto: Instagram)
JAKARTA - Pengembalian uang tiket alias refund konser Bring Me The Horizon (BMTH) sudah berlangsung sejak kemarin, Selasa, 14 November 2023. Menariknya, proses tersebut dikabarkan berlangsung cepat.

Hal ini disampaikan oleh akun X bernama @kaptenAmercia. Dalam akunnya, ia mengaku tak menyangka jika proses refund yang dilakukan Ravel Entertainment secepat ini.

"Refund BMTH Day 2 dari Ravel nggak nyampe sejam aw keren," tulisnya dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu (15/11/2023).

Dalam unggahannya, akun itu juga membandingkan proses refund konser BMTH di Jakarta dengan konser Boy Pablo yang ditunda pada 2022.

Bahkan, akun itu juga membagikan keluhan netizen lain yang tak sempat menerima uang refund tiket karena sudah meninggal dunia.

Refund tiket konser BMTH

"Nggak kayak refund Boy Pablo dari Kultvizion udah setahun nggak balik tuh duit gue dan ribuan orang lainnya? Berapa miliar ya yummyy pake buat pesta dulu," lanjut akun itu.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
