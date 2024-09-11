Band Mew Asal Denmark Umumkan Bubar

JAKARTA - Band rock asal Denmark, Mew, mengumunkan pembubarannya. Sebelum bubar, mereka akan terlebih dahulu menggelar dua konser terakhir yang berlangsung pada 29 Mei 2025 di Acc, Aarhus (Demmark) dan 31 Mei 2025 di Royal Arena (Denmark).



Hal ini dijelaskan melalui unggahan terbaru di Instagram @mewofficial.



"Untuk Frangers (fans). Tahun depan menandai ulang tahun ke-30 Mew! Ini merupakan perjalanan yang luar biasa, yang telah membawa saya dan rekan-rekan band saya dalam petualangan yang tak terhitung jumlahnya, dan untuk itu saya sangat bersyukur. Dan semua itu tidak akan terjadi jika bukan karena kalian para Frengers dan dukungan kalian," tulis Jonas Bjerre selaku vokalis Mew, dikutip Rabu (11/9/2024).

Band Mew Asal Denmark Umumkan Bubar (foto: Instagram/mewofficial)



Dalam postingan itu, Jonas juga mengungkapkan perasaannya ketika menulis pernyataan resmi tersebut.



"Ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya anggap remeh, dan tidak akan pernah. Bagi saya, perjalanan ini akan segera berakhir. Tahun depan akan menjadi tahun terakhir saya bersama Mew," lanjutnya.



"Saya menyadari bahwa inilah saatnya bagi saya secara pribadi untuk memulai perjalanan yang berbeda, dan fokus pada proyek kreatif lainnya," tambah dia.



Lebih lanjut, Jonas mengaku sangat senang berkarier dengan dua rekannya yakni Johan Wohlert dan Silas Utke Graae Jørgensen di dalam Mew.