Alasan Masnawati Masud Bongkar Perselingkuhan Suami dengan Melly Goeslaw

JAKARTA - Masnawati Masud terus berjuang mendapatkan keadilan. Dirinya terus bersoara dan membongkar dugaan perselingkuhan mantan suaminya, AKBP Enjang Hasan Kurnia dengan Melly Goeslaw.

Masnawati Masud merasakan nama baiknya tercoreng ketika sang mantan suami melakukan perselingkuhan.

"Saya hanya menuntut keadilan demi memulihkan nama baik saya, dihancurkan oleh mantan suami saya untuk menutupi perselingkuhannya dengan wanita lain demi menjaga kariernya," ungkap Masnawati Masud.

Karena rajin bersuara, Masnawati Masud bahkan sempat dipenjara 17 bulan. Dirinya tak terima dengan hal tersebut.

"Atas laporan tersebut saya menjalani persidangan dua kali dan dilakukan penahanan di lapas selama 17 bulan. Hal ini dilakukan saudara Enjang hanya untuk memisahkan saya dan ketiga anak-anaknya demi mendapat empati dari atasannya," kata Masnawati dari akun Tiktok pribadinya, pancamasna.

BACA JUGA: