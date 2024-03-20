Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berduka Atas Meninggalnya Donny Kesuma, Melly Goeslaw Akui Sempat Terima Chat Sang Aktor

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |05:05 WIB
Berduka Atas Meninggalnya Donny Kesuma, Melly Goeslaw Akui Sempat Terima Chat Sang Aktor
Melly Goeslaw sempat terima chat dari Donny Kesuma (Foto: Instagram/melly_goeslaw)
JAKARTA - Rekan sesama artis ikut berduka atas meninggalnya aktor senior Donny Kesuma. Hal tersebut bahkan turut dirasakan oleh Melly Goeslaw, yang juga baru ditinggal sang adik untuk selama-lamanya.

Melalui akun Instagram, Melly tampak mengungkap perasaan duka mendalam atas kepergian Donny Kesuma. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Melly melepas kepergian sang sahabat dengan mengingat kebaikannya semasa hidup.

Istri Anto Hoed yang juga tergabung bersama Donny dalam Gabungan Artis Seniman Sunda mengenang sosok pria 55 tahun itu sebagai panutan lantaran selalu membantu banyak orang.

"Innalillahi wainnailaihi rojiun. Selamat jalan sahabat baikku @donnykesumaofficial. Donny orang baik, sangat aktif di Gabungan Artis Seniman Sunda @gegedug_gass, seorang sahabat yang selalu meringankan langkahnya untuk membantu temannya dan membantu banyak orang," tulis Melly Goeslaw dikutip dari instagram pribadinya, @melly_goeslaw, Selasa, 19 Maret 2024.

Melly Goeslaw dan Donny Kesuma

Melly Goeslaw sempat terima chat dari Donny Kesuma (Foto: Instagram/melly_goeslaw)

 

Sebagai sahabat dekat, Melly mengaku sangat terpukul dengan kepergian Donny. Terlebih, Melly baru saja ditinggal pergi untuk selamanya oleh adik kandungnya.

Kini, Melly harus kembali merasakan duka mendalam karena kepergian sahabatnya.

"Kami sangat kehilangan, belum kering air mata ini kemarin kehilangan adik. Malam ini harus menerima berita kepergian sahabat baik kami. Selamat jalan Don," sambungnya.

Melly juga mengungkap percakapan terakhirnya dengan Donny Kesuma yang terjadi pada 18 Februari lalu. Kala itu Donny mengucapkan selamat karena meyakini bahwa Melly akan terpilih sebagai anggota legislatif.

