HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wanita yang Mantan Suaminya Diduga Sebagai Selingkuhan Melly Goeslaw Klaim Alami KDRT

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |20:05 WIB
Wanita yang Mantan Suaminya Diduga Sebagai Selingkuhan Melly Goeslaw Klaim Alami KDRT
Wanita yang suaminya diduga selingkuh dengan Melly Goeslaw klaim alami KDRT (Foto: Instagram/melly_goeslaw)
A
A
A

JAKARTA - Masnawati Mas'ud kembali menjadi perbincangan publik. Wanita berhijab ini diketahui kembali muncul usai mengaku sebagai mantan istri polisi bernama Enjang Hasan Kurnia yang diduga selingkuh dengan penyanyi Melly Goeslaw.

Tak hanya itu, baru-baru ini Masnawati juga membeberkan kelakuan Enjang selama menjalani rumah tangga. Hal tersebut disampaikan Masnawati di akun TikTok sambil membacakan surat yang ditujukan kepada Kapolri.

"Tujuan saya bukan untuk kembali menikah dengan saudara Enjang Hasan Kurnia tetapi saya hanya menuntut keadilan demi memulihkan nama baik saya yang telah dihancurkan saudara Enjang Hasan Kurnia untuk menutupi perbuatannya dengan wanita lain dengan menjaga kariernya," kata Masnawati Mas'ud dikutip Selasa (9/1/2024).

Dalam video itu, Masnawati juga menceritakan secara singkat awal mula keretakan rumah tangganya yang diduga lantaran kehadiran istri Anto Hoed tersebut. Bahkan, Masnawati juga mengaku sempat mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) usai memergoki dugaan perselingkuhan Enjang dengan pelantun Bunda itu.

Melly Goeslaw

Wanita yang suaminya diduga selingkuh dengan Melly Goeslaw klaim alami KDRT (Foto: Instagram/melly_goeslaw)

"Wanita tersebut dihadirkan Enjang Hasan Kurnia ke dalam rumah tangga kami saat itu sehingga memicu terjadinya keributan besar dan KDRT yang dilakukan saudara Enjang Hasan Kurnia," beber Masnawati.

Masnawati juga merasa sangat dizalimi mantan suaminya itu. Oleh karenanya, ia memilih untuk mengirimkan surat khusus kepada Kapolri sebagai bentuk aduan untuk menyelesaikan masalahnya ini.

