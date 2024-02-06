Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masnawati Masud Bahas Dugaan Perselingkuhan Melly Goeslaw dalam Podcast XClusive

Pasopati Baladika , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |18:23 WIB
Masnawati Masud Bahas Dugaan Perselingkuhan Melly Goeslaw dalam Podcast XClusive
Masnawati Masud bahas dugaan perselingkuhan Melly Goeslaw dalam Podcast XClusive. (Foto: STARPRO Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Masnawati Masud hadir di podcast XClusive Starpro Indonesia. Dalam kesempatan itu, dia membongkar dugaan perselingkuhan mantan suaminya dengan penyanyi Melly Goeslaw. 

“Dari awal, saya ingin bertemu Melly sebagai sesama perempuan. Saya ingin ada pengakuan dan kejujuran dari dia. Semoga pertemuan itu nantinya mampu menyembuhkan luka batin saya selama 15 tahun,” kata perempuan tersebut. 

Masnawati Masud dalam lanjutan keterangannya mengungkapkan, “Saya menyadari, tidak ada manusia yang sempurna. Sama seperti saya yang pasti pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan.” 

Saat ini, perempuan itu mengaku, hanya ingin permintaan maaf dari Melly Goeslaw. Mengingat dalam 15 tahun terakhir, dia sama sekali tak mendapat permintaan maaf dari vokalis band Potret tersebut. 

“Padahal, perselingkuhan itu adalah pemicu saya dan suami ribut besar saat itu sampai saya mengalami KDRT. Tak hanya itu, saya juga diceraikan secara tidak baik-baik. Semua itu semua kesalahan Melly Goeslaw,” ujarnya. 

Wawancara lengkap Podcast XClusive dengan Masnawati Ma’sud dapat Anda tonton melalui channel YouTube STARPRO Indonesia. Jangan lupa cek playlist XCLUSIVE untuk menonton video lain yang tak kalah seru ya.*

(SIS)

