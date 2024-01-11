Kasus Mafia Tanah, Nirina Zubir Ogah Dukung Capres 2024

JAKARTA - Aktris Nirina Zubir menyatakan mundur dalam memberi dukungan kepada Capres dan Cawapres 2024.

Hal ini dinyatakan istri Ernest Cokelat tersebut melalui akun Instagramnya @nirinazubir_.

Dalam postingan itu, Nirina Zubir mengunggah foto berlatar belakang hitam yang bertuliskan Mohon Maaf.

Nirina memilih untuk tidak mendukung Capres-Cawapres 2024 karena kepercayaannya menurun akibat masalahnya dengan mafia tanah belum menemui titik terang.

"Dengan berat hati, Na menyatakan mundur dari menyuarakan dukungan kepada paslon capres dan cawapres di tahun 2024," tulis Nirina Zubir dikutip Okezone, Kamis (11/1/2024).

"Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada," sambungnya.

Menurut bintang film Keluarga Cemara 2 itu, dirinya sangat dirugikan atas perilaku mafia tanah yang dianggap merampas asetnya.

Terlebih, Capres-Cawapres 2024 dinilai belum memiliki kepedulian terhadap polemik tersebut.

"Sejauh ini belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini. Hayo, sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini. Anda mau masyarakat percaya kan?" kata dia lagi.

BACA JUGA: