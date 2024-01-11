Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kasus Mafia Tanah, Nirina Zubir Ogah Dukung Capres 2024

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |17:08 WIB
Kasus Mafia Tanah, Nirina Zubir <i>Ogah</i> Dukung Capres 2024
Nirina Zubir oga dukung capres 2024 (Foto: IG Nirina)
JAKARTA - Aktris Nirina Zubir menyatakan mundur dalam memberi dukungan kepada Capres dan Cawapres 2024.

Hal ini dinyatakan istri Ernest Cokelat tersebut melalui akun Instagramnya @nirinazubir_.

Dalam postingan itu, Nirina Zubir mengunggah foto berlatar belakang hitam yang bertuliskan Mohon Maaf.

Nirina memilih untuk tidak mendukung Capres-Cawapres 2024 karena kepercayaannya menurun akibat masalahnya dengan mafia tanah belum menemui titik terang.

Kasus Mafia Tanah, Nirina Zubir {Ogah} Dukung Capres 2024

"Dengan berat hati, Na menyatakan mundur dari menyuarakan dukungan kepada paslon capres dan cawapres di tahun 2024," tulis Nirina Zubir dikutip Okezone, Kamis (11/1/2024).

"Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada," sambungnya.

Menurut bintang film Keluarga Cemara 2 itu, dirinya sangat dirugikan atas perilaku mafia tanah yang dianggap merampas asetnya.

Terlebih, Capres-Cawapres 2024 dinilai belum memiliki kepedulian terhadap polemik tersebut.

"Sejauh ini belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini. Hayo, sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini. Anda mau masyarakat percaya kan?" kata dia lagi.

Halaman:
1 2
