HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nirina Zubir Tolak Bermain Film Selama 3 Tahun, Ternyata karena Hal Ini

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |04:14 WIB
Nirina Zubir Tolak Bermain Film Selama 3 Tahun, Ternyata karena Hal Ini
Nirina Zubir pernah nolak film selama 3 tahun. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Nirina Zubir mengaku jika dirinya menolak sejumlah tawaran bermain film. Pasalnya, istri Ernest Fardiyan Sjarif itu ingin genre film yang berbeda.

Nirina mengaku tawaran bermain film yang kerap ia tolak dilatarbelakangi bermain di film komedi.

"Pernah tiga tahun tidak bermain film, karena yang ditawarkan selalu genre yang sama dengan cerita yang sama," kata Nirina Zubir di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Meski demikian, Nirina Zubir hanya bisa menahan diri untuk mencoba mengeksplore cara bermain film untuk menjadi lebih baik.

"Jadi selama itu, aku hanya bisa menahan diri untuk main film," katanya lagi.

Setelah lama menanti, akhirnya tawaran bermain film di genre yang diinginkan datang kepadanya. Bahkan, Nirina Zubir merasa puas dengan tawaran berakting di film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film.

