HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiky Saputri Umumkan Kehamilan, Rekan Artis Ramai Ucapkan Selamat

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |07:03 WIB
Kiky Saputri Umumkan Kehamilan, Rekan Artis Ramai Ucapkan Selamat
Kiky Saputri umumkan kabar kehamilan, rekan artis ramai ucapkan selamat (Foto: Instagram/kikysaputrii)
JAKARTA - Komika Kiky Saputri mengumumkan kabar bahagia kehamilannya yang pertama. Melalui video di akun Instagram pribadinya, wanita 30 tahun itu terlihat memberikan kejutan pada suami, orangtua, mertua, hingga sahabat-sahabatnya soal hasil testpack positif.

Momen saat Khairi mengetahui bahwa istrinya hamil, terungkap saat keduanya tengah menjalani liburan ke Eropa beberapa waktu lalu. Saat tengah membuat video, Khairi yang awalnya memunggungi Kiky berbalik badan dan langsung kaget melihat testpack bergaris dua yang ditunjukan oleh sang istri.

Video tersebut pun berlanjut dan memperlihatkan ekspresi kaget, haru serta bahagia dari keluarga Kiky dan Khairi. Bahkan sahabat-sahabat mereka juga ikut kaget dan bahagia hingga menangis saat mengetahui kabar bahwa Kiky kini tengah berbadan dua.

"Bismillah, 1 Januari 2024. Tahun Baru, Kebahagiaan Baru. Terimakasih ya Allah telah Engkau titipkan dan percayakan. Insya Allah akan kami jaga, sekuat jiwa dan raga. Masya Allah, TabarakAllah,” tulis Kiky Saputri dalam keterangan video.

Kiky Saputri dan Khairi

Kiky Saputri umumkan kehamilan, rekan artis ramai ucapkan selamat (Foto: Instagram/kikysaputrii)

Postingan Kiky sontak dibanjiri oleh ucapan selamat dari para rekan artis dan juga netizen. Banyak dari mereka yang mengaku ikut berbahagia saat mengetahui bahwa Kiky sudah mendapatkan kepercayaan untuk memiliki momongan.

"MasyaALLAH TabarakALLAH !! Selamaatt kaaka syg!!! Semoga mommy n baby sehat!! Aamin!! happy selalu ya kakk," kata Aurel Hermansyah.

"MasyaAllah ikut happy selamat kikii semoga selalu diberi kesehatan bahagia terus bumil," sambung Jenita Janet.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
