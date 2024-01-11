Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selamat! Kiky Saputri Hamil Calon Anak Pertama

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |06:49 WIB
Selamat! Kiky Saputri Hamil Calon Anak Pertama
Kiky Saputri umumkan kabar kehamilan (Foto: Instagram/kikysaputrii)
A
A
A

JAKARTA - Kiky Saputri membawa kabar bahagia di awal tahun 2024. Melalui akun Instagramnya, istri dari Muhammad Khairi ini mengumumkan bahwa ia tengah mengandung calon anak pertamanya.

Dalam video yang diunggahnya di akun Instagram, Kiky awalnya terlihat tengah membagikan video saat ia dan suami berlibur ke Eropa. Namun, tak lama, ia pun terlihat memberikan hasil testpack bergaris dua pada Khairi, yang menandakan bahwa dirinya kini tengah hamil.

Melihat testpack tersebut, Khairi pun tampak tersenyum bahagia. Bahkan ia pun tak lupa mencium kening istrinya.

"Bismillah, 1 Januari 2024. Tahun Baru, Kebahagiaan Baru. Terimakasih ya Allah telah Engkau titipkan dan percayakan. Insya Allah akan kami jaga, sekuat jiwa dan raga. Masya Allah, TabarakAllah ," tulis Kiky Saputri.

Kiky Saputri

Kiky Saputri umumkan kabar kehamilan (Foto: Instagram/kikysaputrii)


Tak hanya pada Khairi, Kiky juga sempat membagikan kabar bahagia kehamilannya itu kepada keluarga, khususnya orang tua dan mertuanya. Bahkan ia juga sempat membagikan kabar tersebut pada rekan-rekannya di acara Lapor Pak yang ia pandu.

Tampak Hesti purwadinata, Ayu Ting Ting terlihat memeluk Kiky usai ia membagikan kabar bahagia tersebut. Bahkan Andre Taulany dan Wendi Cagur pun terlihat menyalami Kiky usai mengetahui kehamilan wanita 30 tahun itu.

(van)

