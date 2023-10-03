Reaksi Pedas Kiky Saputri saat Alami Pelecehan Seksual di Media Sosial

, Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |20:30 WIB

JAKARTA - Komika Kiky Saputri baru-baru ini mengumumkan kejadian kurang mengenakkan. Ia mengalami pelecehan seksual secara verbal dari netizen di media sosial.

Seorang netizen dengan akun @r*** mengomentari Story Instagram Kiky Saputri sambil mengajaknya untuk melakukan hubungan suami istri.

Merasa geram, istri Muhammad Khairi itu lantas membagikan tangkapan layar tersebut di akun Twitter miliknya.

“Nge** yuk sayang. Bodynya montok mungil enak dien*** sambil digendong,” tulis netizen dikutip dari akun Twitter Kiky Saputri, Selasa (3/10/2023).

Tidak mendapat respon dari sang komika, netizen tersebut kembali mengomentari story lainnya.