Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Makin Kurus, Jordan Ali Ngebatin Usai Putus dari Eva Manurung

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |14:17 WIB
Makin Kurus, Jordan Ali <i>Ngebatin</i> Usai Putus dari Eva Manurung
Jordan Ali ngebatin usai putus dari Eva Manurung (Foto: IG Jordan)
A
A
A

JAKARTA - Jordan Ali membenarkan berat badannya turun sekitar 10 kilogram saat memutuskan mengakhiri hubungan asmaranya dengan Eva Manurung.

Menurut pengakuan Eva Manurung, Jordan Ali secara diam-diam menghilang tanpa memberikan keterangan apapun terhadap dirinya. Dia juga menyebut pesinetron 30 tahun itu pun tak membicarakan masalah itu kepada dirinya.

 Makin Kurus, Jordan Ali {Ngebatin} Usai Putus dari Eva Manurung

"Lihat aja badan saya sampe kurus begini makanya saya pakai kayak gini," kata Jordan Ali dalam Kanal YouTube Intens Investigasi dikutip pada Rabu (10/1/2024).

Putus, Jordan bersyukur karena Eva Manurung kembali ke pangkuan anak-anaknya. Sebab selama menjalin hubungan asmara, anaknya kerap melarang.

Belakangan ini, Eva Manurung kembali harmonis menjalani hidup bersama anak-anaknya. Maka dari itu, putus merupakan keputusan tepat dirasakan Jordan Ali.

"Semuanya diharapkan makanya saya lebih baik saya mengalah daripada difitnah, daripada hati saya ngebatin makanya sok silahkan. Lagian Mami juga sudah bahagia sama anaknya, kembali harmonis lagi semua ini aku lakukan demi keluarga beliau semua," jelas Jordan.

"Nggak ada salahnya dong aku mundur secara tiba-tiba dan ketahuan Mami juga gitu," tambahnya.

Eva Manurung justru berkali-kali membuka kesempatan untuk kembali menjalin hubungan asmara.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123361/virgoun-BqrS_large.jpg
Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123295/luna_alhamdy-XUeB_large.jpg
Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041171/virgoun_dan_starla-8Lyu_large.jpg
Dapat Izin Inara Rusli Bertemu Virgoun, Starla: Mommy sama Daddy Sudah Baikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041052/virgoun-GYFb_large.jpg
Inara Rusli Perbolehkan Virgoun Bertemu Anak Usai Penuhi Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040790/virgoun-BRdj_large.jpg
Virgoun Sudah 2 Kali Bertemu Anak Usai Bebas dari Rehabilitasi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040741/virgoun-j0EB_large.jpg
Inara Rusli Sebut Virgoun Sudah Bebas dari Rehabilitasi Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement