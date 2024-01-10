Makin Kurus, Jordan Ali Ngebatin Usai Putus dari Eva Manurung

JAKARTA - Jordan Ali membenarkan berat badannya turun sekitar 10 kilogram saat memutuskan mengakhiri hubungan asmaranya dengan Eva Manurung.

Menurut pengakuan Eva Manurung, Jordan Ali secara diam-diam menghilang tanpa memberikan keterangan apapun terhadap dirinya. Dia juga menyebut pesinetron 30 tahun itu pun tak membicarakan masalah itu kepada dirinya.

"Lihat aja badan saya sampe kurus begini makanya saya pakai kayak gini," kata Jordan Ali dalam Kanal YouTube Intens Investigasi dikutip pada Rabu (10/1/2024).

Putus, Jordan bersyukur karena Eva Manurung kembali ke pangkuan anak-anaknya. Sebab selama menjalin hubungan asmara, anaknya kerap melarang.

Belakangan ini, Eva Manurung kembali harmonis menjalani hidup bersama anak-anaknya. Maka dari itu, putus merupakan keputusan tepat dirasakan Jordan Ali.

"Semuanya diharapkan makanya saya lebih baik saya mengalah daripada difitnah, daripada hati saya ngebatin makanya sok silahkan. Lagian Mami juga sudah bahagia sama anaknya, kembali harmonis lagi semua ini aku lakukan demi keluarga beliau semua," jelas Jordan.

"Nggak ada salahnya dong aku mundur secara tiba-tiba dan ketahuan Mami juga gitu," tambahnya.

Eva Manurung justru berkali-kali membuka kesempatan untuk kembali menjalin hubungan asmara.

BACA JUGA: