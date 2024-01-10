Putus, Jordan Ali Sindir Balik Eva Manurung

JAKARTA - Jordan Ali akhirnya buka suara soal keputusannya mengakhiri hubungan asmaranya dengan Eva Manurung. Diketahui hubungan ini menjadi perbincangan karena perbedaan usia terlampau jauh.

Jordan Ali menyebut sebelum memutuskan akhiri hubungan, dia sempat mendapatkan pesan singkat dari Eva Manurung. Isinya keinginan Eva untuk tak lagi melanjutkan hubungan asmara ke jenjang lebih serius.

"Kenapa saya buat video itu karena Mami sudah buat statement sendiri yang whatsApp ke aku, ada kok whatsAppnya jadi dia Mami yang menyelesaikan hubungan bukan saya pribadi jadi mohon maaf," kata Jordan Ali dalam Kanal YouTube Intens Investigasi, dikutip pada Rabu (10/1/2024).

Jordan membicarakan masalah itu secara baik-baik dengan Eva Manurung. Ia kemudian menghormati keputusan dari ibunda Virgoun itu untuk mengakhiri hubungan asmaranya.

Jordan pun menagih janji Eva Manurung, sebelumnya sempat mengaku ingin mengakhiri hubungan asmara dengan Jordan Ali di hadapan awak media.

"Aku juga udah bilang, aku udah ngomong baik-baik sama Mami cuma responnya Mami juga seperti itu jadi nggak bisa dipungkiri dong, memang keputusan Mami seperti itu yaudah," ucap Jordan Ali.

"Dia juga bilang akan bilang ke semua media, semua infotainment mau memutuskan, oke sekarang gue sama lu udah nggak ada hubungan lagi ya, dan gue ingin bilang kedepan media seperti itu," lanjutnya.

Oleh karena itu, pesinetron 30 tahun ini mendesak Eva Manurung untuk memberanikan diri membicarakan alasan akhiri hubungan asmaranya.

Ditambah lagi ditantang untuk mengakhiri hubungan asmara, sontak membuatnya menerima dan mengabulkan permintaan dari Eva Manurung tersebut.

"Makanya sampai detik ini dia tidak speak up soal masalah itu yaudah saya memberanikan diri seperti itu, saya ditantang, saya ditantang seperti yaudah saya gas," tutur Jordan Ali.

Sebelumnya, Eva Manurung mengaku bingung dengan sikap Jordan Ali. Diketahui sang mantan kekasih secara mendadak hilang kabar, seusai bertemu dengan anak-anaknya.

