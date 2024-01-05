Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Di Ghosting Jordan Ali, Eva Manurung: Kalau Udahan Ngomong Baik-Baik

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |02:30 WIB
Di <i>Ghosting</i> Jordan Ali, Eva Manurung: Kalau Udahan Ngomong Baik-Baik
Eva Manurung di ghosting Jordan Ali (Foto: Instagram/jordan_ali0992)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara antara Eva Manurung dan Jordan Ali diketahui telah berakhir. Akan tetapi, Eva meminta agar mantan kekasih berondongnya itu bisa menyelesaikan hubungan mereka secara baik-baik.

Pasalnya sejauh ini pesinetron 30 tahun itu sulit dihubungi. Bahkan ia juga disebut sama sekali tidak memberikan kabar apapun pada Eva, alias di ghosting.

Sambil tertawa, Eva Manurung juga mengakui Jordan Ali mengakhiri hubungan asmara tanpa memberitahu alasannya secara pasti.

"Nggak tau saya juga, diputusin nggak tau dan nggak ada bahasa. Dia lihat anak saya balik lagi sama saya, nggak ngerti di telpon nggak diangkat dan di WhatsApp nggak dibalas," ujar Eva Manurung dalam Kanal YouTube Intens Investigasi.

Eva Manurung dan Jordan Ali

Eva Manurung di ghosting Jordan Ali (Foto: Instagram/jordan_ali0992)

Ibunda Virgoun ini mengatakan bahwa sebelum Jordan hilang tanpa kabar, mereka memang sempat cekcok. Namun, Eva sedikit kecewa lantaran Jordan tidak bisa menyikapi persoalan tersebut secara dewasa dan memilih hilang tanpa kabar, serta memutuskan hubungan asmara mereka.

