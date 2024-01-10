Di Depan Kakbah, Teuku Ryan Panjatkan Doa Ini

JAKARTA - Pasangan suami istri Teuku Ryan dan Ria Ricis baru saja menyelesaikan ibadah umrah.

Mereka menjalani ibadah di tengah kabar retaknya rumah tangga yang dibangun sejak 2021 itu.

BACA JUGA:

Teuku Ryan yang semalam tadi menghadiri Gala premier film Ancika di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Namun, Ryan begitu sapaan akrabnya datang sendiri tanpa ditemani Ricis.

Pria berdarah Aceh itu enggan membahas banyak soal rumah tangganya. Hanya saja Ryan mengatakan jika umrahnya berjalan lancar.

"Ya Alhamdulillah, lancar," kata Teuku Ryan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2024).

Lebih lanjut, Teuku Ryan mengaku banyak memanjatkan doa kepada Allah. Salah satunya di depan Kakbah, Teuku Ryan berdoa semoga rumah tangganya dengan Ricis selalu dalam keadaan baik-baik saja.

"Banyak banget doanya. Pokoknya, semoga rumah tangganya bisa baik-baik saja," ungkap Teuku Ryan.

Ketika dikonfirmasi soal berita miring di luar sana terkait hubungannya dengan Ria Ricis, Ryan menyebut semuanya berjalan dengan aman. Ia pun meminta doa terbaik untuk keluarga kecilnya itu.

"Enggak ada yang miring, aman-aman aja. Pokoknya doain aja," terang Teuku Ryan.

BACA JUGA: