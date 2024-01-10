Pulang Umrah, Teuku Ryan Lagi-lagi Ketahuan Nonton Film Tanpa Ria Ricis

JAKARTA - Teuku Ryan baru saja menyelesaikan ibadah umrah di Tanah Suci Mekkah bersama keluarga dari sang istri, Ria Ricis.

Sepulangnya umrah, Teuku Ryan kepergok menghadiri gala premier Ancika di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024.

Lagi-lagi pria berdarah Aceh itu datang tidak bersama Ria Ricis. Ryan hanya ditemani oleh sang manajer.

"Iya nih enggak (ditemani Ria Ricis) datang sendiri," kata Teuku Ryan.

Tak mau membuat spekulasi semakin liar, Teuku Ryan pun menjelaskan alasan Ria Ricis tak menemaninya.

Ryan menyebut bahwa sang istri masih beristirahat di rumah karena kelelahan usai perjalanan jauh dari Tanah Suci.

"Dia lagi istirahat aja di rumah,” jelas Teuku Ryan.

Bapak anak satu itu mengatakan bahwa umrahnya lancar di tengah kabar retaknya rumah tangga mereka.

"Ya alhamdulillah lancar," ucap Teuku Ryan.

Namun, Teuku Ryan enggan berbicara lebih banyak terkait pengalaman umrah. Apalagi soal kondisi rumah tangganya.