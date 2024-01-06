Ria Ricis Berdoa Minta Mental Baik dan Hati yang Sehat saat Umrah

Ria Ricis berdoa minta mental baik dan hati yang sehat saat umrah (Foto: Instagram/riaricis1795)

JAKARTA - Ria Ricis memanjatkan beberapa doa saat menjalani ibadah umrah. Melalui konten eksklusif di akun Instagram pribadinya, istri Teuku Ryan ini rupanya berharap 2024 bisa lebih baik dibandingkan 2023, mulai dari mental dan hatinya.

"Berharap apa yang seharusnya menjadi harapan terbaik. Mental yang baik, hati yang sehat, pikiran yang bersih, sentuhan kasih sayang ke anak yang utuh," tulis Ria Ricis, dikutip dari Instagram Story eksklusif, pada Jumat (5/1/2024).

BACA JUGA: Ria Ricis Curhat Kondisi Mental Tak Aman sampai Alami Tremor

Baginya, tahun 2023 dipenuhi dengan luka. Kendati begitu ibu satu anak ini menyebut luka tersebut sebagai luka yang indah.

"Terima kasih 2023 kamu begitu indah, lukamu indah," tambah Ria Ricis.

Ria Ricis berdoa minta mental baik dan hati yang sehat saat umrah (Foto: Instagram/riaricis1795)



