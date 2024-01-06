Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Berdoa Minta Mental Baik dan Hati yang Sehat saat Umrah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |19:45 WIB
Ria Ricis Berdoa Minta Mental Baik dan Hati yang Sehat saat Umrah
Ria Ricis berdoa minta mental baik dan hati yang sehat saat umrah (Foto: Instagram/riaricis1795)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis memanjatkan beberapa doa saat menjalani ibadah umrah. Melalui konten eksklusif di akun Instagram pribadinya, istri Teuku Ryan ini rupanya berharap 2024 bisa lebih baik dibandingkan 2023, mulai dari mental dan hatinya.

"Berharap apa yang seharusnya menjadi harapan terbaik. Mental yang baik, hati yang sehat, pikiran yang bersih, sentuhan kasih sayang ke anak yang utuh," tulis Ria Ricis, dikutip dari Instagram Story eksklusif, pada Jumat (5/1/2024).

Baginya, tahun 2023 dipenuhi dengan luka. Kendati begitu ibu satu anak ini menyebut luka tersebut sebagai luka yang indah.

"Terima kasih 2023 kamu begitu indah, lukamu indah," tambah Ria Ricis.

Ria Ricis

Ria Ricis berdoa minta mental baik dan hati yang sehat saat umrah (Foto: Instagram/riaricis1795)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement