Gunawan Dwi Cahyo Wajib Nafkahi Anak Rp5 Juta Per Bulan Usai Bercerai dari Okie Agustina

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |23:45 WIB
Gunawan Dwi Cahyo Wajib Nafkahi Anak Rp5 Juta Per Bulan Usai Bercerai dari Okie Agustina
Gunawan Dwi Cahyo wajib nafkahi anak Rp5 juta per bulan (Foto: Instagram/gunawandwicahyo13)
A
A
A

JAKARTA - Perceraian Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo telah diputus oleh Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat. Hal itu membuat Okie dan Gunawan telah resmi bercerai sejak Senin, 8 Januari kemarin.

Sidang putusan perceraian mereka diketahui digelar secara e-court. Bahkan dalam putusannya, Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak mereka yang bernama Miro Materazzi Gunawan jatuh ke tangan Okie Agustina.

"Menyatakan telah tercapai kesepakatan antara penggugat dengan tergugat, anak hasil perkawinan berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat (Okie) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau menikah," bunyi amar putusan, dikutip Selasa (9/1/2024).

Meski mendapatkan hak asuh anak, wanita kelahiran Bogor itu diharuskan tetap memberikan akses seluas-luasnya bagi mantan suami untuk bisa bertemu dan berkomunikasi dengan putranya.

Gunawan Dwi Cahyo

Gunawan Dwi Cahyo wajib nafkahi anak Rp5 juta per bulan (Foto: Instagram/gunawandwicahyo13)


