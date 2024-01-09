10 Tahun Menjanda, Marshanda Belum Siap Menikah Lagi

JAKARTA - Marshanda secara terang-terangan mengungkap soal kehidupan asmaranya melalui sebuah konten podcast bersama Dokter Richard Lee. Marshanda mengaku saat ini masih menikmati kesendiriannya dan belum menemukan sosok pendamping hidupnya yang baru setelah bercerai dari Ben Kasyafani pada 2014 lalu.

Meski sudah 10 tahun bercerai, Marshanda nampaknya belum memikirkan untuk kembali membina bahtera rumah tangga.

"Aku belum siap sih jujur mau sama siapapun loh ya," ujar Marshanda dikutip dari kanal YouTube Dokter Richard Lee, Selasa, (9/1/2024).

Mengaku masih jomblo, Ibu satu anak itu nampaknya masih belum siap untuk menjalin hubungan yang serius.

"Kan aku single nih, aku personally rasanya belum ready untuk ke relationship yang baru," sambungnya.

Meski demikian, sebelumnya wanita yang akrap disapa Caca itu sempat berusaha membuka hatinya dan menjalin hubungan asmara dengan beberapa pria setelah bercerai dari Ben.

"Setelah cerai tuh sempat ada pacaran gitu, ada dua atau tiga orang jangka waktu yang berbeda," jelasnya.

Namun, dia belum siap jika harus menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai seorang istri. Caca nampaknya masih ingin fokus dengan dirinya sendiri.

"Tapi untuk sampai ke tahap yang serius lagi kayaknya masih banyak PR yang harus aku selesaikan dari diriku," pungkasnya.

