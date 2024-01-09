Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marshanda Pernah Alami Fase Psikotik, Sampai Tak Tidur 14 Hari

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |19:35 WIB
Marshanda pernah alami fase psikotik hingga tak tidur 14 hari (Foto: Instagram/marshanda99)
JAKARTA - Marshanda menjadi salah satu artis yang didiagnosa mengidap bipolar. Ia bahkan mengetahui bahwa dirinya mengidap bipolar sejak remaja.

Hal itu membuat bintang film The Secret: Suster Ngesot Urban Legend ini masih terus mengonsumsi obat-obatan serta menjalani terapi hingga saat ini. Bahkan dalam kanal YouTube dr. Richard Lee, Marshanda pun bercerita bahwa dia pernah mengalami  fase psikotik ketika mengidap bipolar.

Saat mengalami fase tersebut, wanita 34 tahun ini mengaku tidak bisa membedakan antara halusinasi dan realita. Tentu kondisi ini sangat membahayakan untuknya.

"Bahagia yang paling bahaya halusinasi sampai psikotik. Jadi psikotik itu adalah di mana kita uda gak bisa bedakan halusinasi sama realita dan itu bahaya. Itu gue udah harus under monitor dan supervisi dan diurus sama dokter," ujar Marshanda dikutip dari kanal YouTube Dokter Richard Lee, Selasa, (9/1/2024).

Marshanda

Marshanda bahkan sampai tak bisa tidur selama 14 hari lamanya ketika sedang berhalusinasi. Kondisinya saat itu sangat berbahaya lantaran dia langsung berhenti meminum obat tanpa mengurangi dosis secara perlahan.

Kala itu dia mengaku sedang merasa denial dengan vonis bipolar.

"Gue pernah gak tidur 14 hari. Karena waktu itu masih denial, gue langsung dari masanya minum obat, gue quite dari sekian miligram dari beberapa obat langsung ke zero karena gue in denial banget dan itu bahaya menurunkan obat langsung sedrastis itu," sambungnya.

Merasa kondisinya sudah cukup parah, akhirnya wanita yang akrab disapa Caca itu pun memutuskan menghubungi keluarga dan meminta untuk dibawa ke rumah sakit hanya demi bisa tidur dengan nyenyak. Pasalnya, halusinasi yang dialaminya sudah terlalu parah.

