Mahalini Unggah Video saat Berbincang dengan Desainer, Buat Baju Pengantin?

JAKARTA - Mahalini dan Rizky Febian diketahui sudah menggelar acara lamaran pada Mei 2023. Hal tersebut membuat publik tentunya penasaran, kapan pasangan penyanyi ini akan segera menghalalkan hubungan mereka.

Meski Mahalini dan Rizky Febian masih merahasiakan soal tanggal pernikahan mereka, banyak netizen yang menduga bahwa mereka akan menikah di tahun ini. Dugaan itu bahkan semakin menguat usai Mahalini mengunggah ulang video dari Instagram Story akun desainer Asky Febrianti.

Diketahui, Asky Febrianti merupakan desainer yang sebelumnya sempat membuatkan gaun untuk acara lamarannya.

Dalam video itu, Asky dan Mahalini tampak tengah berbincang santai. Di samping Mahalini terlihat manekin dengan baju kebaya berwarna hijau tua berbahan brokat yang kala itu dipakai Mahalini di momen lamaran.

Mahalini diduga tengah membuat baju pengantin (Foto: Instagram/mahaliniraharja)





Sambil berbicara, Asky pun tampak mendengarkan Lini sekaligus menggoreskan pensil di atas kertas. Sang desainer diduga kuat tengah mendesain sebuah gaun untuk pelantun Sial tersebut.

"Hello again," tulis Asky dalam keterangan unggahan Instagram Storynya, Selasa (9/1/2024).

Mahalini pun terlihat mengunggah ulang video yang dibagikan Asky dan mengungkapkan kekagumannya kepada sang desainer.

"Paling love," tulis Mahalini.

Video itupun diunggah ulang oleh akun TikTok @moodlini dan langsung dibanjiri oleh komentar netizen yang menduga bahwa Mahalini tengah mempersiapkan baju pengantin untuk pernikahannya yang akan dibuatkan oleh Asky. Bahkan, ada pula yang menduga Mahalini sudah fitting busana untuk akad nikah dan mendoakan rencana pernikahannya dengan putra Sule tersebut.