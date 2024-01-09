Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mahalini Unggah Video saat Berbincang dengan Desainer, Buat Baju Pengantin?

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |21:45 WIB
Mahalini Unggah Video saat Berbincang dengan Desainer, Buat Baju Pengantin?
Mahalini diduga tengah membuat baju pengantin (Foto: Instagram/mahaliniraharja)
A
A
A

JAKARTA - Mahalini dan Rizky Febian diketahui sudah menggelar acara lamaran pada Mei 2023. Hal tersebut membuat publik tentunya penasaran, kapan pasangan penyanyi ini akan segera menghalalkan hubungan mereka.

Meski Mahalini dan Rizky Febian masih merahasiakan soal tanggal pernikahan mereka, banyak netizen yang menduga bahwa mereka akan menikah di tahun ini. Dugaan itu bahkan semakin menguat usai Mahalini mengunggah ulang video dari Instagram Story akun desainer Asky Febrianti.

Diketahui, Asky Febrianti merupakan desainer yang sebelumnya sempat membuatkan gaun untuk acara lamarannya.

Dalam video itu, Asky dan Mahalini tampak tengah berbincang santai. Di samping Mahalini terlihat manekin dengan baju kebaya berwarna hijau tua berbahan brokat yang kala itu dipakai Mahalini di momen lamaran.

Mahalini

Mahalini diduga tengah membuat baju pengantin (Foto: Instagram/mahaliniraharja)


Sambil berbicara, Asky pun tampak mendengarkan Lini sekaligus menggoreskan pensil di atas kertas. Sang desainer diduga kuat tengah mendesain sebuah gaun untuk pelantun Sial tersebut.

"Hello again," tulis Asky dalam keterangan unggahan Instagram Storynya, Selasa (9/1/2024).

Mahalini pun terlihat mengunggah ulang video yang dibagikan Asky dan mengungkapkan kekagumannya kepada sang desainer.

"Paling love," tulis Mahalini.

Video itupun diunggah ulang oleh akun TikTok @moodlini dan langsung dibanjiri oleh komentar netizen yang menduga bahwa Mahalini tengah mempersiapkan baju pengantin untuk pernikahannya yang akan dibuatkan oleh Asky. Bahkan, ada pula yang menduga Mahalini sudah fitting busana untuk akad nikah dan mendoakan rencana pernikahannya dengan putra Sule tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/33/3157426/mahalini_raharja-8iDv_large.jpg
Merah Menyala, Mahalini Tampil Stylish saat Main Padel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115175/mahalini_raharja-S45g_large.jpg
Usai Mualaf, Mahalini Bakal Aqiqah Bareng sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114337/mahalini-Tb0U_large.jpg
Mahalini dan Rizky Febian Sambut Anak Pertama, Namanya Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114348/kabar_bahagia_mahalini_melahirkan_anak_pertama-XrRE_large.jpg
Kabar Bahagia, Mahalini Melahirkan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/205/3108665/mahalini-MrIL_large.jpg
Mahalini Kaget Angie Carvalho Bawakan Ini Laguku di Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/33/3107846/rizky_febian-J1lX_large.jpg
Mahalini Janji Tak Perlihatkan Wajah Anak Pertama demi Kesehatan Mental
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement