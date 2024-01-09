JAKARTA - Suami Pinkan Mambo, Arya Khan, keheranan dengan cara komunikasi sang istri ketika diwawancarai awak media. Arya bahkan menyebut Pinkan Mambo tak nyambung ketika menjawab pertanyaan wartawan.
Saat itu, Pinkan ditanya terkait perasaannya ketika didampingi langsung sang suami saat manggung. Namun, wanita 43 tahun itu seolah memberikan jawaban berbelit.
"Semangat banget aku kerjanya, ya aku juga bingung sih kayak show kemarin itu ya normal lah ya sebagai kita yang bayarannya mahal banget aku, tapi kita kan bukan robot, kita nih manusia, kayak 'anjrit berapa menit lagi sih durasinya' udah keabisan oksigen, biasanya aku tuh mudah lemes biasanya, cuma kan ini ada suami, suaminya ganteng lagi kan, aku kan sekalian pamer," kata Pinkan Mambo dikutip dari Kanal YouTube Intens Investigasi, Selasa (9/1/2024).
Mendengar hal itu, Arya kemudian langsung menanggapi jawaban sang istri. Dia heran mengapa Pinkan tak nyambung setiap berbicara di hadapan awak media.
"Nggak, kamu itu kalau ngomong di kamar sama aku, nggak wawancara begini, nyambung, tapi kamu kalau wawancara nggak nyambung kalau ngomong sama wartawan, kadang aku bingung," ujar Arya Khan.
