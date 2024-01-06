Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pinkan Mambo 4 Kali Ganti Suami, Michelle Ashley Akui Tak Percaya Cinta

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |10:35 WIB
Pinkan Mambo 4 Kali Ganti Suami, Michelle Ashley Akui Tak Percaya Cinta
Michelle Ashley tak percaya cinta (Foto: Instagram/michelle4sh)
A
A
A

JAKARTA - Anak kedua Pinkan Mambo, Michelle Ashley, mengaku tak percaya dengan cinta. Bukan tanpa sebab, pasalnya gadis 17 tahun ini melihat sendiri kehidupan sang ibu yang kerap beberapa kali ganti pasangan, tepatnya suami.

Diketahui baru-baru ini, Pinkan Mambo memutuskan menikah lagi dengan Arya Khan, sekaligus pindah agama ke Islam. Arya sendiri merupakan suami keempat Pinkan, setelah sebelumnya pelantun Kasmaran itu pernah menikah dengan Mayzal Reza Tobroni, Sandy Sanjaya dan Steve Wantania.

Menariknya, akad nikah Pinkan dan Arya berlangsung saat status pernikahannya dengan Steve Wantania belum resmi bercerai.

Setelah ibunya empat kali menikah, Michelle yang merupakan akan kedua Pinkan pun mengaku tak percaya dengan cinta. Bahkan ia juga mengaku tak dekat dengan pria mana pun.

Pinkan Mambo dan Michelle Ashley (MPI)

Michelle Ashley tak percaya cinta (Foto: MPI)


"Buat pribadi aku sih sebenarnya semua orang nggak sama dan kurang ngaruhin aku, karena ini yang aku lihat dari perjalanan hidup Mami ganti-ganti pasangan kayak ganti laki-laki dan menikah," kata Michelle Ashley dalam Kanal YouTube Melaney Ricardo dikutip pada Jumat (5/1/2024).

"Sebenarnya agak nggak ngaruh sama aku, cuma rada nggak percaya sama cinta dan sejauh aku nggak dekat sama laki-laki," lanjutnya.

Halaman:
1 2
