Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Poin Kesepakatan Cerai Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |06:36 WIB
5 Poin Kesepakatan Cerai Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo
Lima kesepakatan cerai Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo. (Foto: Instagram/@okieagustina_)
A
A
A

JAKARTA - Okie Agustina resmi bercerai dari pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat, pada 8 Januari 2024. Bersamaan dengan itu, keduanya menyepakati lima poin yang harus dilaksanakan bersama. 

Danny Harly Putra, kuasa hukum Gunawan Dwi Cahyo mengungkapkan lima poin itu adalah gugatan talak cerai, hak asuh anak, nafkah anak, biaya perkara pengadilan, hingga kepemilikan rumah bersama di Bogor. 

Terkait anak, Danny menyebut, pengasuhannya diserahkan langsung kepada Okie Agustina karena usia Miro Materazzi yang masih di bawah umur. Selain itu, Gunawan berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp5 juta per bulan. 

“Mereka juga sepakat bahwa tergugat (Gunawan Dwi Cahyo) akan membayar biaya perkara,” kata sang kuasa hukum saat ditemui awak media di kawasan Grogol, Jakarta Barat, pada 8 Januari 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153507/okie_agustuna-cxmz_large.jpg
Malu-Malu, Okie Agustina Akui sudah Punya Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3129016/okie_agustina-uz1o_large.jpg
Respons Okie Agustina Usai Disebut Sukses Didik Kiesha Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3128991/okie_agustina-i4aJ_large.jpg
Okie Agustina Kembali ke Dunia Akting, Kiesha Alvaro: Jangan Terlalu Lelah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3128982/okie_agustina-nkLD_large.jpg
Comeback Akting, Okie Agustina Mulai Percantik Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/33/3060032/okie_agustina-F5ve_large.jpg
Okie Agustina Geram Dicap Puber karena Sering Unggah Video di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035477/gunawan_dwi_cahyo-mxUg_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement