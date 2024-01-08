Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo Resmi Bercerai

JAKARTA - Pasangan Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo akhirnya dinyatakan resmi bercerai. Mereka berpisah berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat Senin 8 Januari 2024.

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan diajukan Okie Agustina pada bulan November 2023 lalu.

"Mengabulkan gugatan penggugat," bunyi poin pertama dalam amar putusan diterima Okezone, Senin (8/1/2024).

Selain mengabulkan, majelis hakim juga memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan Okie Agustina.

"Berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau menikah," bunyi amar putusan.

"Dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada tergugat untuk melihat dan membawa anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat," tambah bunyi putusan itu

Dalam putusan itu, terdapat pula besaran nafkah yang wajib diberikan Gunawan terhadap buah hatinya ialah Rp5 juta per bulan.

Bukan cuma itu, majelis hakim juga mengabulkan rumah yang terletak di Bogor, Jawa Barat, disepakati sebagai milik Okie. Ditetapkan rumah itu bakal ditempati Okie dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

"Harta tersebut selanjutnya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua, separuh bagian untuk penggugat dan separuh bagian untuk tergugat," tutup bunyi putusan.