Fadil Jaidi Ogah Makan Cumi Mentah, Netizen: Alhamdullilah

JAKARTA - Belum lama ini, selebgram Fadil Jaidi sempat menikmati liburan di Bangkok, Thailand. Di Negeri Gajah Putih tersebut, dia menjajal beberapa jenis kuliner lokal, termasuk cumi mentah.

Tak sekadar mentah, cumi yang disuguhkan dalam gelas dihadapannya itu tampak masih bergerak. Untuk memakan cumi tersebut, Fadil diharuskan memencetnya terlebih dahulu.

Fadil Jaidi terlihat ragu untuk memakan cumi tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk tidak mengonsumsinya. “Enggak, dia masih hidup. Maaf, aku mengecewakan,” tuturnya seperti dikutip dari akun TikTok @pakmuhfamily, Senin (8/1/2024).

Alih-alih kecewa dengan aksi Fadil, warganet justru bersyukur dia tak jadi mengonsumsi cumi tersebut. Mengutip SEA, mengonsumi cumi mentah dapat menyebabkan keracunan makanan.

Cumi mentah dapat membuat kolitis ulserativa yang merupakan kondisi jangka panjang di mana usus besar dan rektum mengalami radang. “Alhamdulillah, enggak jadi dimakan,” ungkap @an*******

Akun @ds***** menuliskan, “Merinding banget, karena ingat pernah ada cumi yang bertelur di gusi.” Akun @va**** menambahkan, “Makanan semahal apapun kalau mentah gak deh.”*

