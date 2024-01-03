Okie Agustina Ungkap Kisah Pilu Saat Anaknya dan Gunawan Dwi Cahyo Tahu Soal Perceraian

JAKARTA - Putra Okie Agustina dari pernikahannya dengan Gunawan Dwi Cahyo, Miro Materazzi, ternyata sudah mengetahui kabar perceraian orang tuanya. Bahkan Okie pun baru-baru ini membongkar reaksi putranya saat tahu bahwa ia dan Gunawan akan bercerai.

Diketahui, Miro saat ini sudah berusia 9 tahun. Hal itu membuat anak laki-laki tersebut tentunya sudah sering bermain sosial media.

Kenyataan tersebut rupanya sempat membuat Miro pun sedih. Pasalnya, ia mengetahui dari sosial media bahwa ibunya akan dipolisikan oleh sang ayah.

”Aku lihat Miro sih sebenarnya, karena Miro ini sudah main TikTok, sudah main Instagram. Dan dia kemarin itu sempet, yang bikin aku sedih itu adalah waktu itu kan sempat ada statement kalau aku mau dilaporin," ujar Okie dalam tayangan Rumpi.

Okie Agustina Ungkap Kisah Pilu Saat Anaknya dan Gunawan Dwi Cahyo Tahu Soal Perceraian (Foto: Ravie/MPI)





"Miro nanya kemarin ‘mama mau dilaporin papa ya ke polisi’, ‘kok Miro tahu’, ‘iya ini aku lihat’. Mukanya itu muka sedih, dan itu aku sampaikan ke papa nya. Makanya aku bilang Miro udah sampai nanya begini. Makanya mungkin dari situ dia juga udahlah kita baik-baik aja, kalaupun harus bercerai,” sambungnya.

Diketahui, Miro memang belum terlalu paham soal perceraian yang harus dihadapi kedua orang tuanya. Sebagai ibu, Okie pun selalu berusaha untuk memberikan penjelasan dan pengertian pada sang putra atas perpisahan yang dialaminya tersebut.

”Kalau Miro sih belum ngerti ya, apa itu cerai, apa itu talak. Kalau ke Miro sih aku selalu kasih tahunya gini, seperti yang masalah statement itu ‘ itu kan bukan papa yang ngomong, jadi Miro nggak usah percaya’. Kalau untuk bercerainya, kita kan memang sering pisah sama papa nya ‘oh papa lagi kerja di sana’ walaupun sebenarnya dia tahu,” papar Okie.