Drama The Story of Park's Marriage Contract Tamat dengan Rating Solid

SEOUL - Drama MBC The Story of Park’s Marriage Contract resmi merampungkan masa tayangnya, pada 6 Januari 2024. Berdasarkan data Nielsen Korea, drama tersebut membukukan rating sebesar 9,3 persen.

Angka tersebut menjadikan drama Lee Se Young dan Bae In Hyuk itu tercatat sebagai miniseri yang paling banyak ditonton pada Sabtu malam. Sementara itu, drama SBS My Demon yang menjadi pesaing drama tersebut hanya meraih rating 2,9 persen.

Episode pamungkas The Story of Park’s Marriage Contract menjadi klimaks dari semua konflik di dalamnya. Park Yeon Woo (Lee Se Young) kembali ke era Joseon untuk membuktikan sang mertua berusaha membunuh Kang Tae Ha (Bae In Hyuk).

Kang Tae Ha memang bisa selamat dari racun yang dicekoki ibunya. Namun akhir hidupnya cukup bahagia karena bisa meninggal di bahu sang istri. Park Yeon Woo kemudian kenbali ke masa depan dan menikah dengan Kang Tae Ha di era modern.