Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Drama The Story of Park's Marriage Contract Tamat dengan Rating Solid

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |21:50 WIB
Drama <i>The Story of Park's Marriage Contract</i> Tamat dengan Rating Solid
Drama The Story of Park's Contract Marriage tamat dengan rating solid. (Foto: MBC)
A
A
A

SEOUL - Drama MBC The Story of Park’s Marriage Contract resmi merampungkan masa tayangnya, pada 6 Januari 2024. Berdasarkan data Nielsen Korea, drama tersebut membukukan rating sebesar 9,3 persen. 

Angka tersebut menjadikan drama Lee Se Young dan Bae In Hyuk itu tercatat sebagai miniseri yang paling banyak ditonton pada Sabtu malam. Sementara itu, drama SBS My Demon yang menjadi pesaing drama tersebut hanya meraih rating 2,9 persen.

Episode pamungkas The Story of Park’s Marriage Contract menjadi klimaks dari semua konflik di dalamnya. Park Yeon Woo (Lee Se Young) kembali ke era Joseon untuk membuktikan sang mertua berusaha membunuh Kang Tae Ha (Bae In Hyuk). 

Kang Tae Ha memang bisa selamat dari racun yang dicekoki ibunya. Namun akhir hidupnya cukup bahagia karena bisa meninggal di bahu sang istri. Park Yeon Woo kemudian kenbali ke masa depan dan menikah dengan Kang Tae Ha di era modern. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/206/3177023/dear_bandit-0TDH_large.jpg
Drama Saeguk Nam Ji Hyun dan Moon Sang Min Tayang Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/206/3172300/the_trauma_code-9GzU_large.jpg
Netflix Korea Tanggapi Rumor Penggarapan Dua Sekuel Drama The Trauma Code
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167538/jun_ji_hyun_dan_lee_byung_hun-eNDY_large.jpg
Setelah 26 Tahun, Jun Ji Hyun dan Lee Byung Hun akan Reuni dalam Drama Koreans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/206/3161023/gong_myung_x_shin_hye_sun-xIra_large.jpg
Shin Hye Sun dan Gong Myung Jadi Auditor dalam Drama Secret Audit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/206/3152551/seo_hyun_jin_dan_yoo_yeon_seok-CoND_large.JPG
Seo Hyun Jin dan Yoo Yeon Seok Berpotensi Reuni dalam Drama Liar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/206/3151604/jo_hye_jung-PoOJ_large.jpg
Jo Hye Jung Jadi Penulis Muda dalam Yumi’s Cells 3, Siap Tayang Tahun Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement