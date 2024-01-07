Penonton Korea Rusuh di Golden Disc Awards, Banting Staf hingga Mengumpat

JAKARTA - Ajang Golden Disc Awards telah rampung dihelat di Jakarta International Stadium, Jakarta Pusat, pada 6 Januari 2024. Namun di balik kemeriahan acara, ada insiden yang membuat penonton Indonesia marah.

Berdasarkan video yang diunggah akun @wiwidia di platform X, penonton yang diduga oknum fansite Korea itu terlihat berteriak, menyerang, memaki, dan mengacungkan jari tengahnya kepada petugas keamanan.

Tak hanya itu, salah satu oknum tersebut bahkan terlihat menarik dan membanting seorang staf ke lantai. “Lu yang sh*b*l. Bodo aku viralin!! Kalau besok-besok melihat muka mereka pas konser, bacotin saja langsung,” tutur akun tersebut.

Akun @gomsemariya dalam cuitannya mengatakan, oknum tersebut mulai berulah saat SEVENTEEN memberikan pidato kemenangan mereka. Aksi tersebut berlanjut hingga petugas keamanan terpaksa mengeluarkan mereka dari venue acara.

Akun X @jajannisa menjelaskan, penonton Korea tersebut berdiri bergerombol saling menutupi agar bisa mengambil foto menggunakan kamera profesional yang memang dilarang masuk dalam venue acara.

“Mereka enggak ada yang bisa dikasih tahu, nyolot, bahkan sampai gebuk-gebukan. Apaan banget ya. Idolnya saja sampai enggak suka melihat mereka. Apalagi mereka rusuh pas speech daesang,” ungkap akun tersebut.

Kejadian itu membuat netizen geram. “OMG. Mereka sangat menjijikkan! Bahkan mereka tak malu memperlihatkan perilaku buruk seperti itu,” ujar akun @WolfchanMum.