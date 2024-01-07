Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penonton Korea Rusuh di Golden Disc Awards, Banting Staf hingga Mengumpat

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |09:34 WIB
Penonton Korea Rusuh di Golden Disc Awards, Banting Staf hingga Mengumpat
Penonton Korea rusuh di Golden Disc Awards 2024. (Foto: X/@wiwidia/@jajannisa)
A
A
A

JAKARTA - Ajang Golden Disc Awards telah rampung dihelat di Jakarta International Stadium, Jakarta Pusat, pada 6 Januari 2024. Namun di balik kemeriahan acara, ada insiden yang membuat penonton Indonesia marah. 

Berdasarkan video yang diunggah akun @wiwidia di platform X, penonton yang diduga oknum fansite Korea itu terlihat berteriak, menyerang, memaki, dan mengacungkan jari tengahnya kepada petugas keamanan.

Tak hanya itu, salah satu oknum tersebut bahkan terlihat menarik dan membanting seorang staf ke lantai. “Lu yang sh*b*l. Bodo aku viralin!! Kalau besok-besok melihat muka mereka pas konser, bacotin saja langsung,” tutur akun tersebut. 

Akun @gomsemariya dalam cuitannya mengatakan, oknum tersebut mulai berulah saat SEVENTEEN memberikan pidato kemenangan mereka. Aksi tersebut berlanjut hingga petugas keamanan terpaksa mengeluarkan mereka dari venue acara. 

Akun X @jajannisa menjelaskan, penonton Korea tersebut berdiri bergerombol saling menutupi agar bisa mengambil foto menggunakan kamera profesional yang memang dilarang masuk dalam venue acara.

“Mereka enggak ada yang bisa dikasih tahu, nyolot, bahkan sampai gebuk-gebukan. Apaan banget ya. Idolnya saja sampai enggak suka melihat mereka. Apalagi mereka rusuh pas speech daesang,” ungkap akun tersebut. 

Kejadian itu membuat netizen geram. “OMG. Mereka sangat menjijikkan! Bahkan mereka tak malu memperlihatkan perilaku buruk seperti itu,” ujar akun @WolfchanMum.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/07/33/2950861/netizen-desak-imigrasi-tahan-warga-korea-yang-bikin-rusuh-di-golden-disc-awards-2024-jakarta-sSccARYlXE.jpeg
Netizen Desak Imigrasi Tahan Warga Korea yang Bikin Rusuh di Golden Disc Awards 2024 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/07/33/2950776/daftar-pemenang-golden-disc-awards-2024-seventeen-dan-newjeans-raih-daesang-u2qkOzTcWS.jpeg
Daftar Pemenang Golden Disc Awards 2024, SEVENTEEN dan NewJeans Raih Daesang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/205/2940757/lee-junho-jadi-presenter-golden-disc-awards-2024-di-jakarta-cqj3wzWp4G.jpeg
Lee Junho Jadi Presenter Golden Disc Awards 2024 di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/205/2932608/daftar-nominasi-utama-golden-disc-awards-2024-YyhvkLUd3E.jpg
Daftar Nominasi Utama Golden Disc Awards 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/205/2911643/tahun-depan-golden-disc-awards-siap-digelar-di-jis-cTUuUnVbvS.jpg
Tahun Depan, Golden Disc Awards Siap Digelar di JIS
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement