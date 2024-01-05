Begini Sosok Pinkan Mambo di Hadapan Mertua dan Kakak Ipar

JAKARTA - Kakak dari Arya Khan, Suhersi, ikut bicara terkait keputusan sang TikTokers menikah dengan Pinkan Mambo. Wanita berhijab ini mengaku sempat kaget saat mengetahui bahwa adiknya akan mempersunting penyanyi bersuara emas, Pinkan Mambo.

Kendati begitu, Suhersi tetap memberikan dukungan atas keputusan Arya tersebut. Bahkan, ia tampak memuji kepribadian Pinkan.

"Ya kaget sih, bukan saya saja. Seluruh keluarga kaget," kata Suhersi, dikutip dari akun YouTube Cumicumi.

"Dia sama saya akrab, kayak kenal lama," sambungnya.

Sosok Pinkan Mambo dimata mertua dan kakak ipar (Foto: TikTok)





Menariknya, Suhersi mengatakan bahwa Pinkan sering kali mengajak anak bungsunya saat berkunjung ke kediaman Arya.

"Dia kalau ke sini anaknya yang kecil diajak," tuturnya.

Sementara itu, ibunda Arya pun turut memberikan pujian pada sosok Pinkan Mambo. Menurutnya, meskipun merupakan artis, Pinkan bukanlah sosok yang sombong. Ia justru disebut sangat ramah.

"Dia anaknya periang. Anaknya lucu ramah, ya namanya artis nggak sombong, terbuka. Mungkin sudah jodohnya," kata Oniah.